10 апреля 2024

В Салехарде и Ноябрьске в выходные пройдут «Холодные игры»

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Открытие реконструированного дворового корта. Екатеринбург, корт во дворе, хоккеисты, хоккей
В ЯНАО жители испытают себя в зимних видах спорта Фото:

В ЯНАО 13 и 14 апреля пройдут соревнования по зимним видам спорта — «Холодные игры». Об этом сообщает окружной департамент спорта.

«В Салехарде 13 апреля состоится турнир по хоккею в валенках на озере Лебяжьем, в центре активного отдыха „Горка-парк“ выявят лучших в бобслее на тюбингах. В Ноябрьске проведут встречи по волейболу на снегу и состязания в этнобиатлоне на стадионе спортшколы „Олимпиец“, а 14 апреля на этой же площадке будут соревноваться в игре в снежки. В Муравленко для ямальцев состоится гольф на снегу», — сообщает пресс-служба окружного департамента спорта на официальном сайте.

«Холодные игры» уже прошли в Надыме, а завершатся в Новом Уренгое с 19 по 21 апреля. В выходные 13 и 14 апреля мероприятия пройдут в Салехарде, Губкинском, Муравленко, Ноябрьске и Тарко-Сале. Программа предусматривает игру в снежки, хоккей в валенках, волейбол на снегу. В Тарко-Сале пройдет зимний заезд на велосипедах.

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В ЯНАО 13 и 14 апреля пройдут соревнования по зимним видам спорта — «Холодные игры». Об этом сообщает окружной департамент спорта. «В Салехарде 13 апреля состоится турнир по хоккею в валенках на озере Лебяжьем, в центре активного отдыха „Горка-парк“ выявят лучших в бобслее на тюбингах. В Ноябрьске проведут встречи по волейболу на снегу и состязания в этнобиатлоне на стадионе спортшколы „Олимпиец“, а 14 апреля на этой же площадке будут соревноваться в игре в снежки. В Муравленко для ямальцев состоится гольф на снегу», — сообщает пресс-служба окружного департамента спорта на официальном сайте. «Холодные игры» уже прошли в Надыме, а завершатся в Новом Уренгое с 19 по 21 апреля. В выходные 13 и 14 апреля мероприятия пройдут в Салехарде, Губкинском, Муравленко, Ноябрьске и Тарко-Сале. Программа предусматривает игру в снежки, хоккей в валенках, волейбол на снегу. В Тарко-Сале пройдет зимний заезд на велосипедах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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