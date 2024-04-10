В Салехарде и Ноябрьске в выходные пройдут «Холодные игры»

В ЯНАО 13 и 14 апреля пройдут соревнования по зимним видам спорта — «Холодные игры». Об этом сообщает окружной департамент спорта.
«В Салехарде 13 апреля состоится турнир по хоккею в валенках на озере Лебяжьем, в центре активного отдыха „Горка-парк“ выявят лучших в бобслее на тюбингах. В Ноябрьске проведут встречи по волейболу на снегу и состязания в этнобиатлоне на стадионе спортшколы „Олимпиец“, а 14 апреля на этой же площадке будут соревноваться в игре в снежки. В Муравленко для ямальцев состоится гольф на снегу», — сообщает пресс-служба окружного департамента спорта на официальном сайте.
«Холодные игры» уже прошли в Надыме, а завершатся в Новом Уренгое с 19 по 21 апреля. В выходные 13 и 14 апреля мероприятия пройдут в Салехарде, Губкинском, Муравленко, Ноябрьске и Тарко-Сале. Программа предусматривает игру в снежки, хоккей в валенках, волейбол на снегу. В Тарко-Сале пройдет зимний заезд на велосипедах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В ЯНАО 13 и 14 апреля пройдут соревнования по зимним видам спорта — «Холодные игры». Об этом сообщает окружной департамент спорта. «В Салехарде 13 апреля состоится турнир по хоккею в валенках на озере Лебяжьем, в центре активного отдыха „Горка-парк“ выявят лучших в бобслее на тюбингах. В Ноябрьске проведут встречи по волейболу на снегу и состязания в этнобиатлоне на стадионе спортшколы „Олимпиец“, а 14 апреля на этой же площадке будут соревноваться в игре в снежки. В Муравленко для ямальцев состоится гольф на снегу», — сообщает пресс-служба окружного департамента спорта на официальном сайте. «Холодные игры» уже прошли в Надыме, а завершатся в Новом Уренгое с 19 по 21 апреля. В выходные 13 и 14 апреля мероприятия пройдут в Салехарде, Губкинском, Муравленко, Ноябрьске и Тарко-Сале. Программа предусматривает игру в снежки, хоккей в валенках, волейбол на снегу. В Тарко-Сале пройдет зимний заезд на велосипедах.