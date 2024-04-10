В Салехарде и Ноябрьске в выходные пройдут «Холодные игры»

11 апреля 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

В ЯНАО жители испытают себя в зимних видах спорта Фото: Анна Майорова © URA.RU В ЯНАО 13 и 14 апреля пройдут соревнования по зимним видам спорта — «Холодные игры». Об этом сообщает окружной департамент спорта. «В Салехарде 13 апреля состоится турнир по хоккею в валенках на озере Лебяжьем, в центре активного отдыха „Горка-парк“ выявят лучших в бобслее на тюбингах. В Ноябрьске проведут встречи по волейболу на снегу и состязания в этнобиатлоне на стадионе спортшколы „Олимпиец“, а 14 апреля на этой же площадке будут соревноваться в игре в снежки. В Муравленко для ямальцев состоится гольф на снегу», — сообщает пресс-служба окружного департамента спорта на официальном сайте. «Холодные игры» уже прошли в Надыме, а завершатся в Новом Уренгое с 19 по 21 апреля. В выходные 13 и 14 апреля мероприятия пройдут в Салехарде, Губкинском, Муравленко, Ноябрьске и Тарко-Сале. Программа предусматривает игру в снежки, хоккей в валенках, волейбол на снегу. В Тарко-Сале пройдет зимний заезд на велосипедах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО 13 и 14 апреля пройдут соревнования по зимним видам спорта — «Холодные игры». Об этом сообщает окружной департамент спорта. «В Салехарде 13 апреля состоится турнир по хоккею в валенках на озере Лебяжьем, в центре активного отдыха „Горка-парк“ выявят лучших в бобслее на тюбингах. В Ноябрьске проведут встречи по волейболу на снегу и состязания в этнобиатлоне на стадионе спортшколы „Олимпиец“, а 14 апреля на этой же площадке будут соревноваться в игре в снежки. В Муравленко для ямальцев состоится гольф на снегу», — сообщает пресс-служба окружного департамента спорта на официальном сайте. «Холодные игры» уже прошли в Надыме, а завершатся в Новом Уренгое с 19 по 21 апреля. В выходные 13 и 14 апреля мероприятия пройдут в Салехарде, Губкинском, Муравленко, Ноябрьске и Тарко-Сале. Программа предусматривает игру в снежки, хоккей в валенках, волейбол на снегу. В Тарко-Сале пройдет зимний заезд на велосипедах.