В Госдуму внесут законопроект о репродуктивном здоровье россиян

11 апреля 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Проект укрепит правовую базу в области охраны репродуктивного здоровья граждан Фото: Размик Закарян © URA.RU Законопроект, определяющий понятие репродуктивного здоровья и интегрирующий его в систему профилактики, внесут в Госдуму депутаты от «Единой России». изменение внесется в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Об этом сообщили РИА Новости. «Дополнения к данной статье (ст. 30 закона) предусматривает интеграцию репродуктивного здоровья в систему профилактических мероприятий, что позволит повысить эффективность программ по улучшению демографической ситуации и реализации национального проекта „Демография“», — говорится в пояснительной записке, которой располагает РИА Новости. Проект закона был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил в 2024 году в послании Федеральному Собранию. Отмечается, что проект должен укрепить правовую базу в области охраны репродуктивного здоровья граждан. Если проект примут, то закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования документа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Законопроект, определяющий понятие репродуктивного здоровья и интегрирующий его в систему профилактики, внесут в Госдуму депутаты от «Единой России». изменение внесется в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Об этом сообщили РИА Новости. «Дополнения к данной статье (ст. 30 закона) предусматривает интеграцию репродуктивного здоровья в систему профилактических мероприятий, что позволит повысить эффективность программ по улучшению демографической ситуации и реализации национального проекта „Демография“», — говорится в пояснительной записке, которой располагает РИА Новости. Проект закона был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил в 2024 году в послании Федеральному Собранию. Отмечается, что проект должен укрепить правовую базу в области охраны репродуктивного здоровья граждан. Если проект примут, то закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования документа.