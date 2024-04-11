В Госдуму внесут законопроект о репродуктивном здоровье россиян

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Весенний репортаж с улиц. Екатеринбург, коляска детская, мама с коляской
Проект укрепит правовую базу в области охраны репродуктивного здоровья граждан Фото:

Законопроект, определяющий понятие репродуктивного здоровья и интегрирующий его в систему профилактики, внесут в Госдуму депутаты от «Единой России». изменение внесется в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Об этом сообщили РИА Новости.

«Дополнения к данной статье (ст. 30 закона) предусматривает интеграцию репродуктивного здоровья в систему профилактических мероприятий, что позволит повысить эффективность программ по улучшению демографической ситуации и реализации национального проекта „Демография“», — говорится в пояснительной записке, которой располагает РИА Новости. Проект закона был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил в 2024 году в послании Федеральному Собранию.

Отмечается, что проект должен укрепить правовую базу в области охраны репродуктивного здоровья граждан. Если проект примут, то закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования документа.

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Законопроект, определяющий понятие репродуктивного здоровья и интегрирующий его в систему профилактики, внесут в Госдуму депутаты от «Единой России». изменение внесется в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Об этом сообщили РИА Новости. «Дополнения к данной статье (ст. 30 закона) предусматривает интеграцию репродуктивного здоровья в систему профилактических мероприятий, что позволит повысить эффективность программ по улучшению демографической ситуации и реализации национального проекта „Демография“», — говорится в пояснительной записке, которой располагает РИА Новости. Проект закона был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил в 2024 году в послании Федеральному Собранию. Отмечается, что проект должен укрепить правовую базу в области охраны репродуктивного здоровья граждан. Если проект примут, то закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования документа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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