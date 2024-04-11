Глава Сургута пригласил на юбилей города пилотажную группу «Русские Витязи»

«Русские Витязи» уже дважды выступали в Сургуте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Сургута Андрей Филатов пригласил на юбилей города пилотажную авиагруппу «Русские Витязи». Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города.

«Письмо с приглашением пилотажной группы в Сургут глава города направил министру обороны Сергею Шойгу. Ответное решение еще не известно, но есть все основания ожидать „Русских Витязей“ на День города в Сургуте. В последние годы они посещают города регулярно. Уже дважды вступали по приглашению Филатова, в том числе и совместно с сургутской женской пилотажной группой „Барсы“. Сургутяне тепло встречали витязей. Это всегда яркое и незабываемое событие не только для города, но и всего региона», — сообщил собеседник.

В администрации Сургута журналисту агентства подтвердили информацию о письме, направленном в Министерство обороны. При этом отметили, что о результате говорить пока рано. «Письмо действительно было направлено. Решение по нему пока не принято», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что «Русские Витязи» выступили в Сургуте на Дне города. Кроме выступления, были организованы встречи юных горожан с пилотами и экскурсии к самолетам.