Курганская область из-за паводка рискует лишиться урожая

12 апреля 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Земля может не успеть просохнуть к посеву зерна из-а «большой воды» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганские аграрии могут отказаться от посева зерна на подтопленных территориях, что приведет к меньшей урожайности. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал агроном из числа местных жителей. «Если посевные площади находятся в зоне затопления, то посевная перейдет в другую фазу. Если поздно произойдет посев, когда земля просохнет, то урожай могут не собрать. Он, с некоторой вероятностью, не вырастет», — сообщил корреспонденту собеседник. Также, он уточнил, что из-за паводковой ситуации, на подтопленных территориях в текущем году аграрии могут отказаться делать посевы культур. «Техника по такой земле забуксует, а само зерно вымокнет. В сырую землю его сеять никто не будет. Посевные площади сократятся у сельхозтоваропроизводителей», — пояснил агроном. Корреспондент URA.RU направил запрос в профильный департамент правительства Курганской области. Ответ департамента ожидается. Ранее URA.RU писало, что список подтопляемых территорий и населенных пунктов Курганской области, подлежащих эвакуации, был обновлен. В него вошло более 60 населенных пунктов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские аграрии могут отказаться от посева зерна на подтопленных территориях, что приведет к меньшей урожайности. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал агроном из числа местных жителей. «Если посевные площади находятся в зоне затопления, то посевная перейдет в другую фазу. Если поздно произойдет посев, когда земля просохнет, то урожай могут не собрать. Он, с некоторой вероятностью, не вырастет», — сообщил корреспонденту собеседник. Также, он уточнил, что из-за паводковой ситуации, на подтопленных территориях в текущем году аграрии могут отказаться делать посевы культур. «Техника по такой земле забуксует, а само зерно вымокнет. В сырую землю его сеять никто не будет. Посевные площади сократятся у сельхозтоваропроизводителей», — пояснил агроном. Корреспондент URA.RU направил запрос в профильный департамент правительства Курганской области. Ответ департамента ожидается. Ранее URA.RU писало, что список подтопляемых территорий и населенных пунктов Курганской области, подлежащих эвакуации, был обновлен. В него вошло более 60 населенных пунктов.