Курганская область из-за паводка рискует лишиться урожая

Курганские аграрии могут отказаться от посева зерна на подтопленных территориях, что приведет к меньшей урожайности. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал агроном из числа местных жителей.
«Если посевные площади находятся в зоне затопления, то посевная перейдет в другую фазу. Если поздно произойдет посев, когда земля просохнет, то урожай могут не собрать. Он, с некоторой вероятностью, не вырастет», — сообщил корреспонденту собеседник.
Также, он уточнил, что из-за паводковой ситуации, на подтопленных территориях в текущем году аграрии могут отказаться делать посевы культур. «Техника по такой земле забуксует, а само зерно вымокнет. В сырую землю его сеять никто не будет. Посевные площади сократятся у сельхозтоваропроизводителей», — пояснил агроном.
Корреспондент URA.RU направил запрос в профильный департамент правительства Курганской области. Ответ департамента ожидается.
Ранее URA.RU писало, что список подтопляемых территорий и населенных пунктов Курганской области, подлежащих эвакуации, был обновлен. В него вошло более 60 населенных пунктов.
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Курганские аграрии могут отказаться от посева зерна на подтопленных территориях, что приведет к меньшей урожайности. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал агроном из числа местных жителей. «Если посевные площади находятся в зоне затопления, то посевная перейдет в другую фазу. Если поздно произойдет посев, когда земля просохнет, то урожай могут не собрать. Он, с некоторой вероятностью, не вырастет», — сообщил корреспонденту собеседник. Также, он уточнил, что из-за паводковой ситуации, на подтопленных территориях в текущем году аграрии могут отказаться делать посевы культур. «Техника по такой земле забуксует, а само зерно вымокнет. В сырую землю его сеять никто не будет. Посевные площади сократятся у сельхозтоваропроизводителей», — пояснил агроном. Корреспондент URA.RU направил запрос в профильный департамент правительства Курганской области. Ответ департамента ожидается. Ранее URA.RU писало, что список подтопляемых территорий и населенных пунктов Курганской области, подлежащих эвакуации, был обновлен. В него вошло более 60 населенных пунктов.