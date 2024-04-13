Курганский агрокомплекс, который открывал экс-глава правительства РФ, показал рекордную прибыль

Курганский агрокомплекс «Мартыновский» резко увеличил прибыль и выручку

13 апреля 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Курганское агропредприятие выращивает овощи в теплицах круглый год Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Курганской области агрокомплекс «Мартыновский» увеличил прибыль на сотни миллионов рублей и вышел на рекордный уровень рентабельности по итогам работы за 2023 год. Выручка агропредприятия превысила миллиард рублей. Бывший премьер-министр правительства РФ Виктор Зубков был инициатором реализации этого инвестиционного проекта. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Чистая прибыль ООО АК „Мартыновский“ за 2023 год достигла 393 433 000 рублей. В 2022 году агрокомплекс показал 111 518 000 рублей убытка. Выручка организации за 2023 год составила 1 245 798 000 рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. По данным с сайта агрокомплекса «Мартыновский» — это первый и единственный тепличный комбинат по выращиванию овощей и зелени в закрытом грунте в Курганской области. Годовая мощность комплекса до 15 тысяч тонн овощных культур. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО АК «Мартыновский» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее председатель совета директоров ПАО «Газпром», бывший премьер-министр РФ Виктор Зубков посадил рассаду огурцов в тепличном комплексе «Мартыновский» в Сафакулевском округе Курганской области, который является его малой родиной. Также он перекрестил саженец в одной из теплиц и подчеркнул, что за последние годы село Мартыновка изменилось к лучшему. Здесь появилось новое производство, библиотека, спортплощадки, отремонтировали школу, бюджет района вырос на 46%, отметил Зубков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области агрокомплекс «Мартыновский» увеличил прибыль на сотни миллионов рублей и вышел на рекордный уровень рентабельности по итогам работы за 2023 год. Выручка агропредприятия превысила миллиард рублей. Бывший премьер-министр правительства РФ Виктор Зубков был инициатором реализации этого инвестиционного проекта. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Чистая прибыль ООО АК „Мартыновский“ за 2023 год достигла 393 433 000 рублей. В 2022 году агрокомплекс показал 111 518 000 рублей убытка. Выручка организации за 2023 год составила 1 245 798 000 рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. По данным с сайта агрокомплекса «Мартыновский» — это первый и единственный тепличный комбинат по выращиванию овощей и зелени в закрытом грунте в Курганской области. Годовая мощность комплекса до 15 тысяч тонн овощных культур. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО АК «Мартыновский» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее председатель совета директоров ПАО «Газпром», бывший премьер-министр РФ Виктор Зубков посадил рассаду огурцов в тепличном комплексе «Мартыновский» в Сафакулевском округе Курганской области, который является его малой родиной. Также он перекрестил саженец в одной из теплиц и подчеркнул, что за последние годы село Мартыновка изменилось к лучшему. Здесь появилось новое производство, библиотека, спортплощадки, отремонтировали школу, бюджет района вырос на 46%, отметил Зубков.