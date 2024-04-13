Власти ЯНАО назвали дату закрытия всех зимников

Дептранс ЯНАО: с 15 по 20 апреля в регионе закроют все зимники

14 апреля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

С 15 по 20 апреля закроют все зимники Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО с 15 по 20 апреля закроют все зимники до следующего года. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. «В период с 15 по 20 апреля 2024 года планируется закрытие всех региональных зимников на территории округа до следующего зимнего сезона. Также 15 апреля с 00.00 часов на ледовой переправе Салехард — Лабытнанги введут ограничения грузоподъемности до 20 тонн для всех типов ТС», — написали представители департамента в telegram-канале. В регионе первым планируют закрыть проезд по участку зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги от села Азовы до границы ЯНАО. Его перекроют до следующего года уже 15 апреля с 00:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО с 15 по 20 апреля закроют все зимники до следующего года. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. «В период с 15 по 20 апреля 2024 года планируется закрытие всех региональных зимников на территории округа до следующего зимнего сезона. Также 15 апреля с 00.00 часов на ледовой переправе Салехард — Лабытнанги введут ограничения грузоподъемности до 20 тонн для всех типов ТС», — написали представители департамента в telegram-канале. В регионе первым планируют закрыть проезд по участку зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги от села Азовы до границы ЯНАО. Его перекроют до следующего года уже 15 апреля с 00:00.