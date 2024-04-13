13 апреля 2024
12 апреля 2024

Власти ЯНАО назвали дату закрытия всех зимников

Дептранс ЯНАО: с 15 по 20 апреля в регионе закроют все зимники
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
С 15 по 20 апреля закроют все зимники Фото:

В ЯНАО с 15 по 20 апреля закроют все зимники до следующего года. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

«В период с 15 по 20 апреля 2024 года планируется закрытие всех региональных зимников на территории округа до следующего зимнего сезона. Также 15 апреля с 00.00 часов на ледовой переправе Салехард — Лабытнанги введут ограничения грузоподъемности до 20 тонн для всех типов ТС», — написали представители департамента в telegram-канале.

В регионе первым планируют закрыть проезд по участку зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги от села Азовы до границы ЯНАО. Его перекроют до следующего года уже 15 апреля с 00:00.

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В ЯНАО с 15 по 20 апреля закроют все зимники до следующего года. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. «В период с 15 по 20 апреля 2024 года планируется закрытие всех региональных зимников на территории округа до следующего зимнего сезона. Также 15 апреля с 00.00 часов на ледовой переправе Салехард — Лабытнанги введут ограничения грузоподъемности до 20 тонн для всех типов ТС», — написали представители департамента в telegram-канале. В регионе первым планируют закрыть проезд по участку зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги от села Азовы до границы ЯНАО. Его перекроют до следующего года уже 15 апреля с 00:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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