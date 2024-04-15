Как получить выплату пострадавшим от паводка курганцам через МФЦ

Пострадавшие от паводка курганцы могут получить выплату через МФЦ

15 апреля 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Выплата по 10 тысяч рублей положена каждому члену семьи, пострадавшему в результате ЧС (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганцам, чьи дома затопило в результате паводка, положена выплата по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Ее можно оформить во многофункциональном центре. URA.RU подготовило информацию о том, что нужно для получения такой выплаты через МФЦ. «Если гражданин обращается в МФЦ, то с составлением заявления на получения выплаты ему помогут сотрудники», — рассказали корреспонденту URA.RU на горячей линии МФЦ Курганской области. Там отметили, что данная единовременная выплата предоставляется гражданам, чьи дома были затоплены в результате паводка. Эвакуированное население, чьи дома не затопило, не могут получить выплату в 10 тысяч рублей. Для подтверждения того, что гражданин пострадал от ЧС, местной администрацией выносится заключение, которое не выдается на руки пострадавшим. Кроме заявления, как объяснили на горячей линии, потребуется копия паспорта гражданина РФ, его оригинал. Также возможно обратиться с нотариальной доверенностью. Для ребенка нужно предоставить свидетельство о его рождении с подтверждением родства, которое устанавливается в паспорте одного из родителей. Если ФИО родителя менялись, то нужен документ о смене — свидетельство о браке или справка о браке. Также нужно будет взять копию документа, подтверждающего регистрацию (постоянную или временную) гражданина на день введения режима ЧС, и оригинал данного документа. Для взрослого человека таким документом может служить паспорт, в котором есть отметка о регистрации. Для ребенка же это свидетельство о регистрации по месту пребывания (временная прописка) или месту жительства (постоянная прописка). Если же гражданин проживал в доме, не имея прописки, то он может обратиться в суд. Он выдаст решение об установлении факта проживания гражданина в жилом помещении, попавшем в зону ЧС, копию и оригинал которого нужно предоставить в МФЦ. Для того, чтобы деньги были начислены пострадавшему, нужно принести в МФЦ копию документа с указанием реквизитов счета, открытого в российской организации. Это при условии, что гражданин выбрал способ получения выплаты «на счет». При этом СНИЛС и свидетельство о рождении детей, свидетельство об опеке и ряд других документов являются необязательными. Ранее URA.RU писало, что курганцам, пострадавшим от паводка, начали выплачивать матпомощь. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцам, чьи дома затопило в результате паводка, положена выплата по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Ее можно оформить во многофункциональном центре. URA.RU подготовило информацию о том, что нужно для получения такой выплаты через МФЦ. «Если гражданин обращается в МФЦ, то с составлением заявления на получения выплаты ему помогут сотрудники», — рассказали корреспонденту URA.RU на горячей линии МФЦ Курганской области. Там отметили, что данная единовременная выплата предоставляется гражданам, чьи дома были затоплены в результате паводка. Эвакуированное население, чьи дома не затопило, не могут получить выплату в 10 тысяч рублей. Для подтверждения того, что гражданин пострадал от ЧС, местной администрацией выносится заключение, которое не выдается на руки пострадавшим. Кроме заявления, как объяснили на горячей линии, потребуется копия паспорта гражданина РФ, его оригинал. Также возможно обратиться с нотариальной доверенностью. Для ребенка нужно предоставить свидетельство о его рождении с подтверждением родства, которое устанавливается в паспорте одного из родителей. Если ФИО родителя менялись, то нужен документ о смене — свидетельство о браке или справка о браке. Также нужно будет взять копию документа, подтверждающего регистрацию (постоянную или временную) гражданина на день введения режима ЧС, и оригинал данного документа. Для взрослого человека таким документом может служить паспорт, в котором есть отметка о регистрации. Для ребенка же это свидетельство о регистрации по месту пребывания (временная прописка) или месту жительства (постоянная прописка). Если же гражданин проживал в доме, не имея прописки, то он может обратиться в суд. Он выдаст решение об установлении факта проживания гражданина в жилом помещении, попавшем в зону ЧС, копию и оригинал которого нужно предоставить в МФЦ. Для того, чтобы деньги были начислены пострадавшему, нужно принести в МФЦ копию документа с указанием реквизитов счета, открытого в российской организации. Это при условии, что гражданин выбрал способ получения выплаты «на счет». При этом СНИЛС и свидетельство о рождении детей, свидетельство об опеке и ряд других документов являются необязательными. Ранее URA.RU писало, что курганцам, пострадавшим от паводка, начали выплачивать матпомощь. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей.