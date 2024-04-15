Готовы ли МФЦ к наплыву людей, которые ринутся оформлять компенсации. Фото

15 апреля 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

МФЦ готовы принимать пострадавших граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курган надвигается паводок, из-за которого уже пострадали люди. При этом власти пообещали помочь пострадавшим специальными выплатами от 10 000 до 50 000 рублей. Корреспондент URA.RU проверил готовность МФЦ к приему курганцев, которые захотят получить матподдержку. Корреспондент посетил центр в микрорайоне Энергетики по проспекту Конституции, 73. Маленькая парковка, необустроенная, вместит от силы машин десять. Поставить автомобиль можно будет во дворах или прямо на проспекте Конституции вдоль дороги. Внутри помещения МФЦ небольшой зал, но присесть в ожидании очереди почти негде. По два стула стоит перед приемным окном. В зале на момент прихода журналиста людей, кроме сотрудников МФЦ, не было. Сотрудник объяснил, что пострадавших принимают и помогают им в оформлении заявления. «Наплыва еще не было. Многие граждане из возможных зон подтопления и затопления, но еще не пострадавшие, обращались за получением выплаты. Мы их принимаем, но предупреждаем, что из-за того, что вода еще не дошла до имущества — участка, дома, то в выплате будет отказано», — рассказал корреспонденту сотрудник МФЦ. Также рекомендуют и другие способы подачи заявления — через Госуслуги и уполномоченный орган власти. Объяснили такую рекомендацию тем, что через сайт и ведомство получить выплату быстрее, ведь работа будет произведена без посредников. МФЦ по проспекту Конституции, 73 не имеет собственной большой парковки, а расположен с торца жилого здания Фото: Ярослава Махова © URA.RU Также корреспондент отправился в МФЦ в торговом центре «РИО». Парковка там большая, правда есть опасения, что в часы пик приезда в ТЦ могут возникать заторы. Помещение при этом большое. Более 10 окон приема. В помещении, где расположился приемный зал, были посетители, но, по словам сотрудника данного центра, их не более, чем в обычный день. В данный МФЦ, как уточнил сотрудник, тоже обращались граждане, желающие получить выплату, но их насчитывалось мало. Больше тех, кому еще не полагается выплата. В ТЦ «РИО» МФЦ расположен на втором этаже и работает в штатном режиме Фото: Ярослава Махова © URA.RU В будничный день на парковке у ТЦ для граждан, кто приехал за получением услуги, найдется место Фото: Ярослава Махова © URA.RU Третьим исследуемым объектом корреспондента URA.RU стал многофункциональный центр по адресу улица Куйбышева, 144, строение 41. Самый большой центр в Кургане. В нем находится все руководство структурой. При этом много окон приема. В нем один из сотрудников поделился, что за смену с 12 часов дня по вопросу выплаты обратилось около 10 человек. Также сотрудник центра рассказал, что наплыв граждан, желающих получить выплату из-за паводка только ожидается. К приходу журналиста зал центра, подобно предыдущим, работал в привычном режиме — много людей не было. При этом сам центр находится в зоне подтопления. И в случае, если вода в городе задержится, то он рискует не заработать в полную силу. Парковка у здания МФЦ по улице Куйбышева, несмотря на небольшое количество посетителей и будний день, почти заполнена Фото: Ярослава Махова © URA.RU Ранее URA.RU писало о том, что нужно для того, чтобы в МФЦ получить выплату за затопленный дом из-за паводка в Курганской области. Перечень документов предоставлен горячей линией многофункционального центра Курганской области. На входе в МФЦ можно заметить объявление с информацией для граждан, пострадавших из-за ЧС Фото: Ярослава Махова © URA.RU В МФЦ люди еще не посещают массово, но работники центра готовы всех принять Фото: Ярослава Махова © URA.RU В центре зала много пустых комфортных мест для ожидания Фото: Ярослава Махова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курган надвигается паводок, из-за которого уже пострадали люди. При этом власти пообещали помочь пострадавшим специальными выплатами от 10 000 до 50 000 рублей. Корреспондент URA.RU проверил готовность МФЦ к приему курганцев, которые захотят получить матподдержку. Корреспондент посетил центр в микрорайоне Энергетики по проспекту Конституции, 73. Маленькая парковка, необустроенная, вместит от силы машин десять. Поставить автомобиль можно будет во дворах или прямо на проспекте Конституции вдоль дороги. Внутри помещения МФЦ небольшой зал, но присесть в ожидании очереди почти негде. По два стула стоит перед приемным окном. В зале на момент прихода журналиста людей, кроме сотрудников МФЦ, не было. Сотрудник объяснил, что пострадавших принимают и помогают им в оформлении заявления. «Наплыва еще не было. Многие граждане из возможных зон подтопления и затопления, но еще не пострадавшие, обращались за получением выплаты. Мы их принимаем, но предупреждаем, что из-за того, что вода еще не дошла до имущества — участка, дома, то в выплате будет отказано», — рассказал корреспонденту сотрудник МФЦ. Также рекомендуют и другие способы подачи заявления — через Госуслуги и уполномоченный орган власти. Объяснили такую рекомендацию тем, что через сайт и ведомство получить выплату быстрее, ведь работа будет произведена без посредников. Также корреспондент отправился в МФЦ в торговом центре «РИО». Парковка там большая, правда есть опасения, что в часы пик приезда в ТЦ могут возникать заторы. Помещение при этом большое. Более 10 окон приема. В помещении, где расположился приемный зал, были посетители, но, по словам сотрудника данного центра, их не более, чем в обычный день. В данный МФЦ, как уточнил сотрудник, тоже обращались граждане, желающие получить выплату, но их насчитывалось мало. Больше тех, кому еще не полагается выплата. Третьим исследуемым объектом корреспондента URA.RU стал многофункциональный центр по адресу улица Куйбышева, 144, строение 41. Самый большой центр в Кургане. В нем находится все руководство структурой. При этом много окон приема. В нем один из сотрудников поделился, что за смену с 12 часов дня по вопросу выплаты обратилось около 10 человек. Также сотрудник центра рассказал, что наплыв граждан, желающих получить выплату из-за паводка только ожидается. К приходу журналиста зал центра, подобно предыдущим, работал в привычном режиме — много людей не было. При этом сам центр находится в зоне подтопления. И в случае, если вода в городе задержится, то он рискует не заработать в полную силу. Ранее URA.RU писало о том, что нужно для того, чтобы в МФЦ получить выплату за затопленный дом из-за паводка в Курганской области. Перечень документов предоставлен горячей линией многофункционального центра Курганской области.