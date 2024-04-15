На участке трассы Салехард — Надым произошло ДТП с участием грузовика. Машина везла партию алкогольной продукции, съехала с трассы и перевернулась. Часть груза разбилась, водитель не пострадал, сообщает telegram-канал «Мой Салехард».
«На дороге Салехард — Надым перевернулся автомобиль с алкоголем. Грузовик, который вез партию алкогольных напитков в магазины, вылетел с трассы и перевернулся. Часть груза разбилась. Водитель не пострадал», — сообщает источник. Подробности происшествия пока не уточняются.
Ранее сообщалось, что в Пуровском районе (ЯНАО) прокуратура отстояла интересы ребенка, получившего травмы в ДТП. Происшествие было зафиксировано на участке автодороги Сургут — Салехард.
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На участке трассы Салехард — Надым произошло ДТП с участием грузовика. Машина везла партию алкогольной продукции, съехала с трассы и перевернулась. Часть груза разбилась, водитель не пострадал, сообщает telegram-канал «Мой Салехард». «На дороге Салехард — Надым перевернулся автомобиль с алкоголем. Грузовик, который вез партию алкогольных напитков в магазины, вылетел с трассы и перевернулся. Часть груза разбилась. Водитель не пострадал», — сообщает источник. Подробности происшествия пока не уточняются. Ранее сообщалось, что в Пуровском районе (ЯНАО) прокуратура отстояла интересы ребенка, получившего травмы в ДТП. Происшествие было зафиксировано на участке автодороги Сургут — Салехард.