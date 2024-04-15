На автодороге в ЯНАО перевернулся грузовик с алкоголем. Фото

На трассе Салехард — Надым грузовик с алкоголем попал в ДТП
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На дороге Салехард — Надым перевернулся грузовик с алкоголем Фото:

На участке трассы Салехард — Надым произошло ДТП с участием грузовика. Машина везла партию алкогольной продукции, съехала с трассы и перевернулась. Часть груза разбилась, водитель не пострадал, сообщает telegram-канал «Мой Салехард».

«На дороге Салехард — Надым перевернулся автомобиль с алкоголем. Грузовик, который вез партию алкогольных напитков в магазины, вылетел с трассы и перевернулся. Часть груза разбилась. Водитель не пострадал», — сообщает источник. Подробности происшествия пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Пуровском районе (ЯНАО) прокуратура отстояла интересы ребенка, получившего травмы в ДТП. Происшествие было зафиксировано на участке автодороги Сургут — Салехард.

На трассе в ЯНАО попал в ДТП грузовик с алкоголем
На трассе в ЯНАО попал в ДТП грузовик с алкоголем

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На участке трассы Салехард — Надым произошло ДТП с участием грузовика. Машина везла партию алкогольной продукции, съехала с трассы и перевернулась. Часть груза разбилась, водитель не пострадал, сообщает telegram-канал «Мой Салехард». «На дороге Салехард — Надым перевернулся автомобиль с алкоголем. Грузовик, который вез партию алкогольных напитков в магазины, вылетел с трассы и перевернулся. Часть груза разбилась. Водитель не пострадал», — сообщает источник. Подробности происшествия пока не уточняются. Ранее сообщалось, что в Пуровском районе (ЯНАО) прокуратура отстояла интересы ребенка, получившего травмы в ДТП. Происшествие было зафиксировано на участке автодороги Сургут — Салехард.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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