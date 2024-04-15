Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала об иностранцах, рвущихся в Россию

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на пресс-конференции в УрФУ рассказала, что много иностранцев хотели бы переехать в Россию, но не могут это сделать из-за бюрократических проблем. Бывший дипломат призвала российские консульства упростить процедуру переезда.
«Да, много иностранцев хотели бы переехать в Россию. В Берлине в посольстве лежат 20 тысяч заявок на переезд в РФ. Однако сделать это не так уж легко: надо знать русский язык, найти работу и пройти через бюрократические процедуры. Я сама с ними столкнулась», — признавалась Кнайсль.
По словам иностранки, переезд в РФ у нее занял четыре года. Когда в родной Австрии на Кнайсль начались гонения, и ей запретили работать и заблокировали банковские карты, она, чтобы выжить, переехала во Францию. Но проблемы ее настигли и там. Тогда Кнайсль — специалист по арабским странам — уехала в Ливан, и уже оттуда перебралась в Россию.
«В прохождении бюрократических проблем мне помогал мой коллега из Санкт-Петербурга, это был нелегкий процесс. Он помог мне перевезти из Ливана домашних питомцев. Без знакомых в Россию переехать крайне сложно. Хотелось бы пожелать на уровней консульств как-то облегчить процедуру организации переезда иностранцев в РФ, потому что желающих много», — добавила Кнайсль.
Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017—2019 годы. В 2018-м она вышла замуж, и на ее свадьбе побывал российский президент Владимир Путин. Сейчас австрийка живет в деревне под Рязанью, где купила участок и ремонтирует дом. Она является руководителем центра «G.O.R.K.I.» Санкт-Петербургского государственного университета, который изучает проблемы экономического развития. В Екатеринбурге экс-министр проводит лекции для студентов в УрФУ.
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