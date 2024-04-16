Первый случай нападения зараженного клеща отмечен в Пермском крае

17 апреля 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Клещ оказался заражен бактерией рода Borrelia Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Березниках Пермского края первый клещ, который попал в лабораторию, оказался переносчиком боррелиоза. Его в больницу принесла местная жительница, которая теперь проходит лечение. «Первое обращение в травмпункт березниковской больницы по поводу присасывание клеща. После исследования насекомого выяснилось, что оно заражено бактерией рода Borrelia и является переносчиком боррелиоза или болезни Лайма. Пострадавшая получила направление в кабинет инфекционных заболеваний Краевой больницы имени Вагнера, где будет проходить лечение и наблюдение», — сообщается на странице больницы в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что первым обратившимся за медицинской помощью после укуса клеща в этом сезоне стал житель Лысьвы. Это произошло еще в начале апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Березниках Пермского края первый клещ, который попал в лабораторию, оказался переносчиком боррелиоза. Его в больницу принесла местная жительница, которая теперь проходит лечение. «Первое обращение в травмпункт березниковской больницы по поводу присасывание клеща. После исследования насекомого выяснилось, что оно заражено бактерией рода Borrelia и является переносчиком боррелиоза или болезни Лайма. Пострадавшая получила направление в кабинет инфекционных заболеваний Краевой больницы имени Вагнера, где будет проходить лечение и наблюдение», — сообщается на странице больницы в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что первым обратившимся за медицинской помощью после укуса клеща в этом сезоне стал житель Лысьвы. Это произошло еще в начале апреля.