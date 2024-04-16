16 апреля 2024

Первый случай нападения зараженного клеща отмечен в Пермском крае

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Новая больниц. Клещ и общий анализ крови. Екатеринбург, клещ
Клещ оказался заражен бактерией рода Borrelia Фото:

В Березниках Пермского края первый клещ, который попал в лабораторию, оказался переносчиком боррелиоза. Его в больницу принесла местная жительница, которая теперь проходит лечение.

«Первое обращение в травмпункт березниковской больницы по поводу присасывание клеща. После исследования насекомого выяснилось, что оно заражено бактерией рода Borrelia и является переносчиком боррелиоза или болезни Лайма. Пострадавшая получила направление в кабинет инфекционных заболеваний Краевой больницы имени Вагнера, где будет проходить лечение и наблюдение», — сообщается на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что первым обратившимся за медицинской помощью после укуса клеща в этом сезоне стал житель Лысьвы. Это произошло еще в начале апреля.

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В Березниках Пермского края первый клещ, который попал в лабораторию, оказался переносчиком боррелиоза. Его в больницу принесла местная жительница, которая теперь проходит лечение. «Первое обращение в травмпункт березниковской больницы по поводу присасывание клеща. После исследования насекомого выяснилось, что оно заражено бактерией рода Borrelia и является переносчиком боррелиоза или болезни Лайма. Пострадавшая получила направление в кабинет инфекционных заболеваний Краевой больницы имени Вагнера, где будет проходить лечение и наблюдение», — сообщается на странице больницы в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что первым обратившимся за медицинской помощью после укуса клеща в этом сезоне стал житель Лысьвы. Это произошло еще в начале апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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