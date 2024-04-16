В ХМАО поженились постояльцы Нижневартовского пансиона, которым более 150 лет на двоих. Невесте 83 года, а жениху — 70 лет, сообщил URA.RU сотрудник пансионата.
«Анатолию Никитовичу 70 лет, а Тамаре Петровне 83 года. Оба ранее состояли в браке. Познакомились в нашем учреждении. Тамара Петровна активная участница творческих вечеров, проводимых в учреждении. Любит танцевать. Анатолий Никитович — самый активный серебряный волонтер. Всегда оказывает посильную помощь поживающим», — рассказали агентству в пансионате.
Торжественная церемония прошла в ЗАГСе, а в пансионате новобрачных встретили постояльцы. «Организовали небольшое поздравление: игры, шары, традиционный каравай», — добавили в учреждении.
Ранее URA.RU рассказывало о свадьбе, которую сыграла пара из ХМАО на выставке «Россия» в Москве на ВДНХ. Свидетельство о заключении брака югорчанам вручил министр просвещения России Сергей Кравцов.
В ХМАО поженились постояльцы Нижневартовского пансиона
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В ХМАО поженились постояльцы Нижневартовского пансиона, которым более 150 лет на двоих. Невесте 83 года, а жениху — 70 лет, сообщил URA.RU сотрудник пансионата. «Анатолию Никитовичу 70 лет, а Тамаре Петровне 83 года. Оба ранее состояли в браке. Познакомились в нашем учреждении. Тамара Петровна активная участница творческих вечеров, проводимых в учреждении. Любит танцевать. Анатолий Никитович — самый активный серебряный волонтер. Всегда оказывает посильную помощь поживающим», — рассказали агентству в пансионате.
Торжественная церемония прошла в ЗАГСе, а в пансионате новобрачных встретили постояльцы. «Организовали небольшое поздравление: игры, шары, традиционный каравай», — добавили в учреждении.
Ранее URA.RU рассказывало о свадьбе, которую сыграла пара из ХМАО на выставке «Россия» в Москве на ВДНХ. Свидетельство о заключении брака югорчанам вручил министр просвещения России Сергей Кравцов.