16 апреля 2024

В ХМАО 83-летняя пенсионерка вышла замуж за 70-летнего жениха. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, дедушка, бабушка, пожилая пара, пенсия, пожилые люди, пенсионеры, за руки
В ХМАО замуж вышла 83-летняя невеста Фото:

В ХМАО поженились постояльцы Нижневартовского пансиона, которым более 150 лет на двоих. Невесте 83 года, а жениху — 70 лет, сообщил URA.RU сотрудник пансионата.

«Анатолию Никитовичу 70 лет, а Тамаре Петровне 83 года. Оба ранее состояли в браке. Познакомились в нашем учреждении. Тамара Петровна активная участница творческих вечеров, проводимых в учреждении. Любит танцевать. Анатолий Никитович — самый активный серебряный волонтер. Всегда оказывает посильную помощь поживающим», — рассказали агентству в пансионате.

Торжественная церемония прошла в ЗАГСе, а в пансионате новобрачных встретили постояльцы. «Организовали небольшое поздравление: игры, шары, традиционный каравай», — добавили в учреждении.

Ранее URA.RU рассказывало о свадьбе, которую сыграла пара из ХМАО на выставке «Россия» в Москве на ВДНХ. Свидетельство о заключении брака югорчанам вручил министр просвещения России Сергей Кравцов.

В ХМАО поженились постояльцы Нижневартовского пансиона
В ХМАО поженились постояльцы Нижневартовского пансиона
Фото:

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В ХМАО поженились постояльцы Нижневартовского пансиона, которым более 150 лет на двоих. Невесте 83 года, а жениху — 70 лет, сообщил URA.RU сотрудник пансионата. «Анатолию Никитовичу 70 лет, а Тамаре Петровне 83 года. Оба ранее состояли в браке. Познакомились в нашем учреждении. Тамара Петровна активная участница творческих вечеров, проводимых в учреждении. Любит танцевать. Анатолий Никитович — самый активный серебряный волонтер. Всегда оказывает посильную помощь поживающим», — рассказали агентству в пансионате. Торжественная церемония прошла в ЗАГСе, а в пансионате новобрачных встретили постояльцы. «Организовали небольшое поздравление: игры, шары, традиционный каравай», — добавили в учреждении. Ранее URA.RU рассказывало о свадьбе, которую сыграла пара из ХМАО на выставке «Россия» в Москве на ВДНХ. Свидетельство о заключении брака югорчанам вручил министр просвещения России Сергей Кравцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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