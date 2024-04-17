В пермских реках, снабжающих город, ухудшилось качество воды

В реках Чусовая и Сылва в период паводка ухудшилось качество воды, которую используют для снабжения жителей Перми. Как сообщили в компании «Новогор», вода стала более мутной, в ней появилось больше бактерий.
«Качество воды в поверхностных источниках водоснабжения изменилось с наступлением паводка: увеличилась мутность, цветность, возросла микробиологическая и бактериальная загрязненность», — говорится на сайте коммунальной компании. Специалисты с приходом паводка перевели водозабор на усиленный режим работы.
Сейчас на Чусовском водозаборе и фильтровальной станции в Новых Лядах увеличено время очистки воды, ужесточен контроль работы очистных сооружений. Вся очищенная вода в итоге соответствует нормам.
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В реках Чусовая и Сылва в период паводка ухудшилось качество воды, которую используют для снабжения жителей Перми. Как сообщили в компании «Новогор», вода стала более мутной, в ней появилось больше бактерий. «Качество воды в поверхностных источниках водоснабжения изменилось с наступлением паводка: увеличилась мутность, цветность, возросла микробиологическая и бактериальная загрязненность», — говорится на сайте коммунальной компании. Специалисты с приходом паводка перевели водозабор на усиленный режим работы. Сейчас на Чусовском водозаборе и фильтровальной станции в Новых Лядах увеличено время очистки воды, ужесточен контроль работы очистных сооружений. Вся очищенная вода в итоге соответствует нормам.