В пермских реках, снабжающих город, ухудшилось качество воды

17 апреля 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

На фильтровальных станция воду подвергают более тщательной очистке (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В реках Чусовая и Сылва в период паводка ухудшилось качество воды, которую используют для снабжения жителей Перми. Как сообщили в компании «Новогор», вода стала более мутной, в ней появилось больше бактерий. «Качество воды в поверхностных источниках водоснабжения изменилось с наступлением паводка: увеличилась мутность, цветность, возросла микробиологическая и бактериальная загрязненность», — говорится на сайте коммунальной компании. Специалисты с приходом паводка перевели водозабор на усиленный режим работы. Сейчас на Чусовском водозаборе и фильтровальной станции в Новых Лядах увеличено время очистки воды, ужесточен контроль работы очистных сооружений. Вся очищенная вода в итоге соответствует нормам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В реках Чусовая и Сылва в период паводка ухудшилось качество воды, которую используют для снабжения жителей Перми. Как сообщили в компании «Новогор», вода стала более мутной, в ней появилось больше бактерий. «Качество воды в поверхностных источниках водоснабжения изменилось с наступлением паводка: увеличилась мутность, цветность, возросла микробиологическая и бактериальная загрязненность», — говорится на сайте коммунальной компании. Специалисты с приходом паводка перевели водозабор на усиленный режим работы. Сейчас на Чусовском водозаборе и фильтровальной станции в Новых Лядах увеличено время очистки воды, ужесточен контроль работы очистных сооружений. Вся очищенная вода в итоге соответствует нормам.