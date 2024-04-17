В пермских реках, снабжающих город, ухудшилось качество воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водозабор города Ивделя. Свердловская область, Ивдель
На фильтровальных станция воду подвергают более тщательной очистке (архивное фото) Фото:

В реках Чусовая и Сылва в период паводка ухудшилось качество воды, которую используют для снабжения жителей Перми. Как сообщили в компании «Новогор», вода стала более мутной, в ней появилось больше бактерий.

«Качество воды в поверхностных источниках водоснабжения изменилось с наступлением паводка: увеличилась мутность, цветность, возросла микробиологическая и бактериальная загрязненность», — говорится на сайте коммунальной компании. Специалисты с приходом паводка перевели водозабор на усиленный режим работы.

Сейчас на Чусовском водозаборе и фильтровальной станции в Новых Лядах увеличено время очистки воды, ужесточен контроль работы очистных сооружений. Вся очищенная вода в итоге соответствует нормам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В реках Чусовая и Сылва в период паводка ухудшилось качество воды, которую используют для снабжения жителей Перми. Как сообщили в компании «Новогор», вода стала более мутной, в ней появилось больше бактерий. «Качество воды в поверхностных источниках водоснабжения изменилось с наступлением паводка: увеличилась мутность, цветность, возросла микробиологическая и бактериальная загрязненность», — говорится на сайте коммунальной компании. Специалисты с приходом паводка перевели водозабор на усиленный режим работы. Сейчас на Чусовском водозаборе и фильтровальной станции в Новых Лядах увеличено время очистки воды, ужесточен контроль работы очистных сооружений. Вся очищенная вода в итоге соответствует нормам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...