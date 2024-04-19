В Нижневартовске задумали построить локацию для йоги

19 апреля 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Локацию рассчитывают построить рядом с эко-парком «Ягом» Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) планируют построить ретрит-центр, в котором можно будет заниматься духовными практиками, например, йогой. Локацию со зданием в виде полусферы рассчитывают создать рядом с эко-парком «Ягом», рассказали URA.RU в администрации города. «Это будет восприниматься как часть „Ягома“. Но это перспектива 2025—2026 года. Сейчас есть проект, с которым мы будем выходить на те или иные меры поддержки. И понятно, что это будет реализовываться ни в один этап», — пояснил журналисту агентства начальник управления экологии и природопользования администрации города Олег Попенко. Сам ретритный центр и прилегающую территорию рассчитывают построить с помощью инвесторов, а также грантовой поддержки. Власти рассчитывают, что здание будет выполнено в виде полусферы в природном стиле. Подобные конструкции, по мнению экспертов, отличаются энергоэффективность и оригинальным дизайном. «Купольная форма здания приводит к снижению теплопотерь зимой и уменьшению затрат на отопление. Также такие конструкции отличаются высокой прочностью и устойчивостью к ветрам и снегу. А оригинальный дизайн и наличие естественного освещения может быть преимуществом для ретрит-центра. Среди минусов можно отметить, что такие конструкции требуют специальных знаний и технологий для строительства и особых материалов, например, изогнутых стеклопакетов. Также существуют ограничения в планировке, а купольная форма может потребовать дополнительных мер по звукоизоляции, если это наоборот не являются „фишкой“ проекта», — рассуждает строительный эксперт и гендиректор союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске готовятся к строительству нового сквера. Тогда речь шла о застройке квартала Б в центре города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) планируют построить ретрит-центр, в котором можно будет заниматься духовными практиками, например, йогой. Локацию со зданием в виде полусферы рассчитывают создать рядом с эко-парком «Ягом», рассказали URA.RU в администрации города. «Это будет восприниматься как часть „Ягома“. Но это перспектива 2025—2026 года. Сейчас есть проект, с которым мы будем выходить на те или иные меры поддержки. И понятно, что это будет реализовываться ни в один этап», — пояснил журналисту агентства начальник управления экологии и природопользования администрации города Олег Попенко. Сам ретритный центр и прилегающую территорию рассчитывают построить с помощью инвесторов, а также грантовой поддержки. Власти рассчитывают, что здание будет выполнено в виде полусферы в природном стиле. Подобные конструкции, по мнению экспертов, отличаются энергоэффективность и оригинальным дизайном. «Купольная форма здания приводит к снижению теплопотерь зимой и уменьшению затрат на отопление. Также такие конструкции отличаются высокой прочностью и устойчивостью к ветрам и снегу. А оригинальный дизайн и наличие естественного освещения может быть преимуществом для ретрит-центра. Среди минусов можно отметить, что такие конструкции требуют специальных знаний и технологий для строительства и особых материалов, например, изогнутых стеклопакетов. Также существуют ограничения в планировке, а купольная форма может потребовать дополнительных мер по звукоизоляции, если это наоборот не являются „фишкой“ проекта», — рассуждает строительный эксперт и гендиректор союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске готовятся к строительству нового сквера. Тогда речь шла о застройке квартала Б в центре города.