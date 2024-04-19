Двое подростков пытались поджечь вертолет Ми-8 по заданию СБУ

Подростки 17 апреля пытались поджечь вертолет Ми-8 на территории военного аэродрома
Двое старшеклассников 16 лет пытались поджечь вертолет Ми-8 на территории военного аэродрома «Кряж» в Самаре. Они действовали по заданию СБУ. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Задержали по горячим следам злоумышленников, пытавшихся 17 апреля совершить поджог вертолета МИ-8 на территории военного аэродрома „Кряж“ (к счастью, неудачно). Ими оказались двое 16-летних старшеклассников из Тольятти», — заявил Хинштейн. По его словам, подростки сознались, что действовали по заданию украинских спецслужб. Об этом он написал в своем
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