Двое подростков пытались поджечь вертолет Ми-8 по заданию СБУ

19 апреля 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Подростки 17 апреля пытались поджечь вертолет Ми-8 на территории военного аэродрома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двое старшеклассников 16 лет пытались поджечь вертолет Ми-8 на территории военного аэродрома «Кряж» в Самаре. Они действовали по заданию СБУ. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Задержали по горячим следам злоумышленников, пытавшихся 17 апреля совершить поджог вертолета МИ-8 на территории военного аэродрома „Кряж“ (к счастью, неудачно). Ими оказались двое 16-летних старшеклассников из Тольятти», — заявил Хинштейн. По его словам, подростки сознались, что действовали по заданию украинских спецслужб. Об этом он написал в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое старшеклассников 16 лет пытались поджечь вертолет Ми-8 на территории военного аэродрома «Кряж» в Самаре. Они действовали по заданию СБУ. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Задержали по горячим следам злоумышленников, пытавшихся 17 апреля совершить поджог вертолета МИ-8 на территории военного аэродрома „Кряж“ (к счастью, неудачно). Ими оказались двое 16-летних старшеклассников из Тольятти», — заявил Хинштейн. По его словам, подростки сознались, что действовали по заданию украинских спецслужб. Об этом он написал в своем telegram-канале.