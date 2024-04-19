Двое подростков пытались поджечь вертолет Ми-8 по заданию СБУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная репетиция воздушного парада к 75-летию Победы в ВОВ. Екатеринбург, вертолет, техосмотр, ми-8, военная авиация, техобслуживание, воздушные войска, вкс россии, армия россии
Подростки 17 апреля пытались поджечь вертолет Ми-8 на территории военного аэродрома Фото:

Двое старшеклассников 16 лет пытались поджечь вертолет Ми-8 на территории военного аэродрома «Кряж» в Самаре. Они действовали по заданию СБУ. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Задержали по горячим следам злоумышленников, пытавшихся 17 апреля совершить поджог вертолета МИ-8 на территории военного аэродрома „Кряж“ (к счастью, неудачно). Ими оказались двое 16-летних старшеклассников из Тольятти», — заявил Хинштейн. По его словам, подростки сознались, что действовали по заданию украинских спецслужб. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двое старшеклассников 16 лет пытались поджечь вертолет Ми-8 на территории военного аэродрома «Кряж» в Самаре. Они действовали по заданию СБУ. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Задержали по горячим следам злоумышленников, пытавшихся 17 апреля совершить поджог вертолета МИ-8 на территории военного аэродрома „Кряж“ (к счастью, неудачно). Ими оказались двое 16-летних старшеклассников из Тольятти», — заявил Хинштейн. По его словам, подростки сознались, что действовали по заданию украинских спецслужб. Об этом он написал в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...