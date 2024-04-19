Причина остановки трамвайного движения неизвестна
В Екатеринбурге вечером 19 апреля около остановки «Цирк» встали трамваи. Очевидцы сообщают, что пустой состав долго стоит на одном месте, а за ним останавливаются другие вагоны.
«Стоит пустой трамвай в центре города. Никого нет», — говорит очевидец на видео, опубликованном в telegram-канале «Злой Екатеринбург».
На кадрах заметно, что за составом начинает скапливаться пробка из других трамваев. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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