В центре Екатеринбурга встали трамваи. Видео

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Виды Екатеринбурга, общественный транспорт, трамвай, татра т3
Причина остановки трамвайного движения неизвестна Фото:

В Екатеринбурге вечером 19 апреля около остановки «Цирк» встали трамваи. Очевидцы сообщают, что пустой состав долго стоит на одном месте, а за ним останавливаются другие вагоны.

«Стоит пустой трамвай в центре города. Никого нет», — говорит очевидец на видео, опубликованном в telegram-канале «Злой Екатеринбург».

На кадрах заметно, что за составом начинает скапливаться пробка из других трамваев. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге вечером 19 апреля около остановки «Цирк» встали трамваи. Очевидцы сообщают, что пустой состав долго стоит на одном месте, а за ним останавливаются другие вагоны. «Стоит пустой трамвай в центре города. Никого нет», — говорит очевидец на видео, опубликованном в telegram-канале «Злой Екатеринбург». На кадрах заметно, что за составом начинает скапливаться пробка из других трамваев. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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