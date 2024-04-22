«Сильная Россия»: Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием

22 апреля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Военные советники из США и Европы помогают Украине осуществлять любые атаки на Россию, отметил Александр Ионов Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готовится к контрнаступлению с помощью нового вооружения, которое страны Европы планируют передать в рамках нового пакета помощи. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов, отметив, что это не поможет им победить. «Вопрос эскалации конфликта уже решен. Сейчас идет последнее приготовление к мобилизации на Украине. Они хотят провести контрнаступление, после которого потеряют свой всяческий военный потенциал. Поэтому нас ждет в этом году серьезное обострение на фронтах. Появится большое количество современного оружия, которое будет применяться против нашей территории, и никто этому противостоять на Западе не будет. Наоборот, будут помогать испытывать и планировать эти операции», — рассказал Александр Ионов. Новость по теме Солдаты ВСУ объяснили, почему им не удалось контрнаступление Собеседник агентства отметил, что военные советники из США и Европы помогают Украине осуществлять любые атаки на Россию. «Все атаки на территорию России координируются штабами НАТО, находящимися в Румынии и Польше. Любая операция с участием летательных или водных беспилотников не проходит без них. Атаки по Белгородской и другим областям системами РЗСО разрабатываются совместно с американскими и европейскими советниками. Применение таких современных вооружений, как ракеты ATACMS и SCALP не могут происходить без участия военных специалистов из США и Европы. Скорее всего, они и нажимают кнопку пуска и дают координаты для того, чтобы террористическая операция состоялась», — дополнил Ионов. Победа в любом случае будет за Россией, добавил эксперт. «Нам нужно быть готовыми, но в любом случае, все прекрасно понимают, что победа за нами. Ведь Украина растеряла весь потенциал, а националисты потеряли боевой дух», — подытожил Ионов. Палата представителей США одобрила проект о выделении Киеву новой военной помощи. Речь идет о 61 миллиарде долларов и ракетах ATACMS. В Германии заявили, что принятый законопроект поможет ВСУ продержаться до 2025 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что США своей помощью загоняют Украину в долги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина готовится к контрнаступлению с помощью нового вооружения, которое страны Европы планируют передать в рамках нового пакета помощи. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов, отметив, что это не поможет им победить. «Вопрос эскалации конфликта уже решен. Сейчас идет последнее приготовление к мобилизации на Украине. Они хотят провести контрнаступление, после которого потеряют свой всяческий военный потенциал. Поэтому нас ждет в этом году серьезное обострение на фронтах. Появится большое количество современного оружия, которое будет применяться против нашей территории, и никто этому противостоять на Западе не будет. Наоборот, будут помогать испытывать и планировать эти операции», — рассказал Александр Ионов. Собеседник агентства отметил, что военные советники из США и Европы помогают Украине осуществлять любые атаки на Россию. «Все атаки на территорию России координируются штабами НАТО, находящимися в Румынии и Польше. Любая операция с участием летательных или водных беспилотников не проходит без них. Атаки по Белгородской и другим областям системами РЗСО разрабатываются совместно с американскими и европейскими советниками. Применение таких современных вооружений, как ракеты ATACMS и SCALP не могут происходить без участия военных специалистов из США и Европы. Скорее всего, они и нажимают кнопку пуска и дают координаты для того, чтобы террористическая операция состоялась», — дополнил Ионов. Победа в любом случае будет за Россией, добавил эксперт. «Нам нужно быть готовыми, но в любом случае, все прекрасно понимают, что победа за нами. Ведь Украина растеряла весь потенциал, а националисты потеряли боевой дух», — подытожил Ионов. Палата представителей США одобрила проект о выделении Киеву новой военной помощи. Речь идет о 61 миллиарде долларов и ракетах ATACMS. В Германии заявили, что принятый законопроект поможет ВСУ продержаться до 2025 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что США своей помощью загоняют Украину в долги.