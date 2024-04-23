Губернатор Чибис продолжит встречаться с гражданами после покушения

23 апреля 2024 в 05:12 Размер текста - 17 +

В системе безопасности губернатора проведены корректировки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Мурманской области Андрей Чибис продолжит встречи с жителями, несмотря на ранее произошедшее нападение. Помощница Чибиса Лилия Сечкина подтвердила, что система безопасности главы региона была скорректирована. «Губернатор ни в коем случае не отдалится от людей. Андрею Владимировичу очень важны встречи с северянами. Как видите, формат сохранился, каждый желающий может прийти и обозначить волнующую его тему», — написала Сечкина. Она также уточнила, что после инцидента были сделаны необходимые выводы и проведены корректировки в системе безопасности губернатора, детали которых не разглашаются. Вечером 4 апреля у ДК «Строителей» в Апатитах было совершено покушение на Андрея Чибиса. По данным следствия, 42-летний местный житель ударил губернатора ножом, мотивировав свой поступок личной неприязнью. Глава региона был госпитализирован и прооперирован, через две недели он вернулся к выполнению своих обязанностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис продолжит встречи с жителями, несмотря на ранее произошедшее нападение. Помощница Чибиса Лилия Сечкина подтвердила, что система безопасности главы региона была скорректирована. «Губернатор ни в коем случае не отдалится от людей. Андрею Владимировичу очень важны встречи с северянами. Как видите, формат сохранился, каждый желающий может прийти и обозначить волнующую его тему», — написала Сечкина. Она также уточнила, что после инцидента были сделаны необходимые выводы и проведены корректировки в системе безопасности губернатора, детали которых не разглашаются. Вечером 4 апреля у ДК «Строителей» в Апатитах было совершено покушение на Андрея Чибиса. По данным следствия, 42-летний местный житель ударил губернатора ножом, мотивировав свой поступок личной неприязнью. Глава региона был госпитализирован и прооперирован, через две недели он вернулся к выполнению своих обязанностей.