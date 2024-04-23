Губернатор Чибис продолжит встречаться с гражданами после покушения

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Российский инвестиционный форум 2017. День второй. Сочи, портрет, чибис андрей
В системе безопасности губернатора проведены корректировки Фото:

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис продолжит встречи с жителями, несмотря на ранее произошедшее нападение. Помощница Чибиса Лилия Сечкина подтвердила, что система безопасности главы региона была скорректирована.

«Губернатор ни в коем случае не отдалится от людей. Андрею Владимировичу очень важны встречи с северянами. Как видите, формат сохранился, каждый желающий может прийти и обозначить волнующую его тему», — написала Сечкина. Она также уточнила, что после инцидента были сделаны необходимые выводы и проведены корректировки в системе безопасности губернатора, детали которых не разглашаются.

Вечером 4 апреля у ДК «Строителей» в Апатитах было совершено покушение на Андрея Чибиса. По данным следствия, 42-летний местный житель ударил губернатора ножом, мотивировав свой поступок личной неприязнью. Глава региона был госпитализирован и прооперирован, через две недели он вернулся к выполнению своих обязанностей.

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис продолжит встречи с жителями, несмотря на ранее произошедшее нападение. Помощница Чибиса Лилия Сечкина подтвердила, что система безопасности главы региона была скорректирована. «Губернатор ни в коем случае не отдалится от людей. Андрею Владимировичу очень важны встречи с северянами. Как видите, формат сохранился, каждый желающий может прийти и обозначить волнующую его тему», — написала Сечкина. Она также уточнила, что после инцидента были сделаны необходимые выводы и проведены корректировки в системе безопасности губернатора, детали которых не разглашаются. Вечером 4 апреля у ДК «Строителей» в Апатитах было совершено покушение на Андрея Чибиса. По данным следствия, 42-летний местный житель ударил губернатора ножом, мотивировав свой поступок личной неприязнью. Глава региона был госпитализирован и прооперирован, через две недели он вернулся к выполнению своих обязанностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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