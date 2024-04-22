22 апреля 2024

Екатеринбургский блогер-оппозиционер задержан по делу о клевете. Видео

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В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения Фото:

Екатеринбургский блогер, владелец и модератор youtube- и telegram-каналов «Прекрасная Россия» Евгений Анисимов задержан силовиками. Информацию URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах.

«Анисимов задержан. Он является подозреваемым в уголовном деле, возбужденном по статье „Клевета“. У правоохранителей есть все основания полагать, что это не финальный состав преступных действий, которые он совершил», — объяснил инсайдер.

Ранее у журналиста прошли обыски в квартире. В данный момент они продолжаются, но уже в офисе. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.

Евгений Анисимов ранее трудился на региональном телеканале «Крик ТВ», но ушел оттуда четыре года назад и занялся видеороликами оппозиционной направленности. Кроме острых социальных вопросов, темой для публикаций блогера становятся сведения о ходе СВО, а также критика политической власти России. Некоторые из этих сюжетов силовики расценили как фейки.

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Екатеринбургский блогер, владелец и модератор youtube- и telegram-каналов «Прекрасная Россия» Евгений Анисимов задержан силовиками. Информацию URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах. «Анисимов задержан. Он является подозреваемым в уголовном деле, возбужденном по статье „Клевета“. У правоохранителей есть все основания полагать, что это не финальный состав преступных действий, которые он совершил», — объяснил инсайдер. Ранее у журналиста прошли обыски в квартире. В данный момент они продолжаются, но уже в офисе. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения. Евгений Анисимов ранее трудился на региональном телеканале «Крик ТВ», но ушел оттуда четыре года назад и занялся видеороликами оппозиционной направленности. Кроме острых социальных вопросов, темой для публикаций блогера становятся сведения о ходе СВО, а также критика политической власти России. Некоторые из этих сюжетов силовики расценили как фейки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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