Екатеринбургский блогер-оппозиционер задержан по делу о клевете. Видео

23 апреля 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Екатеринбургский блогер, владелец и модератор youtube- и telegram-каналов «Прекрасная Россия» Евгений Анисимов задержан силовиками. Информацию URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах. «Анисимов задержан. Он является подозреваемым в уголовном деле, возбужденном по статье „Клевета“. У правоохранителей есть все основания полагать, что это не финальный состав преступных действий, которые он совершил», — объяснил инсайдер. Ранее у журналиста прошли обыски в квартире. В данный момент они продолжаются, но уже в офисе. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения. Евгений Анисимов ранее трудился на региональном телеканале «Крик ТВ», но ушел оттуда четыре года назад и занялся видеороликами оппозиционной направленности. Кроме острых социальных вопросов, темой для публикаций блогера становятся сведения о ходе СВО, а также критика политической власти России. Некоторые из этих сюжетов силовики расценили как фейки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский блогер, владелец и модератор youtube- и telegram-каналов «Прекрасная Россия» Евгений Анисимов задержан силовиками. Информацию URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах. «Анисимов задержан. Он является подозреваемым в уголовном деле, возбужденном по статье „Клевета“. У правоохранителей есть все основания полагать, что это не финальный состав преступных действий, которые он совершил», — объяснил инсайдер. Ранее у журналиста прошли обыски в квартире. В данный момент они продолжаются, но уже в офисе. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения. Евгений Анисимов ранее трудился на региональном телеканале «Крик ТВ», но ушел оттуда четыре года назад и занялся видеороликами оппозиционной направленности. Кроме острых социальных вопросов, темой для публикаций блогера становятся сведения о ходе СВО, а также критика политической власти России. Некоторые из этих сюжетов силовики расценили как фейки.