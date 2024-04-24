Россияне стали больше платить коллекторам из-за роста зарплат

РБК: должник в РФ отдает коллекторам свыше пяти тысяч рублей в среднем в месяц

24 апреля 2024 в 09:03 Размер текста - 17 +

Рост реальных зарплат стал причиной, по которой люди стали больше платить коллекторам Фото: Владимир Андреев © URA.RU В начале года россияне стали больше платить коллекторам, средний размер перевода вырос на 13,8%. Это связано с ростом реальных зарплат и изменением модели поведения клиентов, передает РБК. «За январь—март средний платеж профессиональным взыскателям увеличился на 13,8% — такого резкого прироста не наблюдалось с третьего квартала 2022 года. Тогда платежная дисциплина должников в России начала восстанавливаться после пика кризиса», — говорится в материале. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств рассказали, что повышение платежей связано с изменением модели поведения клиентов. По их словам, сейчас люди стараются больше откладывать и сокращать необязательные расходы. Однако врио генерального директора агентства «АктивБизнесКонсалт» Евгения Уткина называет иную причину. Новость по теме Новый закон о коллекторах: что изменится с 1 февраля и что ждет должников Она уверена, что средний размер перевода коллекторам повысился из-за роста реальных зарплат. С этим согласен и гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев. Уткина указала и на внедрение новых программ коллекторами, чтобы клиент быстрее заплатил задолженность. Среди них дисконты и реструктуризации. В марте россияне в среднем платили коллектором 5,3 тысячи рублей. Такой скачок стал рекордным за два последние года. С 1 февраля в России действует закон, которые регулирует деятельность коллекторов. Теперь их можно привлечь по уголовной статье за нарушения. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В начале года россияне стали больше платить коллекторам, средний размер перевода вырос на 13,8%. Это связано с ростом реальных зарплат и изменением модели поведения клиентов, передает РБК. «За январь—март средний платеж профессиональным взыскателям увеличился на 13,8% — такого резкого прироста не наблюдалось с третьего квартала 2022 года. Тогда платежная дисциплина должников в России начала восстанавливаться после пика кризиса», — говорится в материале. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств рассказали, что повышение платежей связано с изменением модели поведения клиентов. По их словам, сейчас люди стараются больше откладывать и сокращать необязательные расходы. Однако врио генерального директора агентства «АктивБизнесКонсалт» Евгения Уткина называет иную причину. Она уверена, что средний размер перевода коллекторам повысился из-за роста реальных зарплат. С этим согласен и гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев. Уткина указала и на внедрение новых программ коллекторами, чтобы клиент быстрее заплатил задолженность. Среди них дисконты и реструктуризации. В марте россияне в среднем платили коллектором 5,3 тысячи рублей. Такой скачок стал рекордным за два последние года. С 1 февраля в России действует закон, которые регулирует деятельность коллекторов. Теперь их можно привлечь по уголовной статье за нарушения. Подробности — в материале URA.RU.