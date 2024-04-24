24 апреля 2024

Погибшего военного из ЯНАО похоронят на Ставрополье

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
В Ставропольском крае простятся с погибшим участником СВО из ЯНАО Фото:

В зоне проведения спецоперации при исполнении воинского долга погиб военнослужащий из Муравленко (ЯНАО) Олег Хватов. Об этом сообщили в официальном telegram-канале администрации города Муравленко.

«Олег Павлович родился в Моздоке, но большую часть жизни прожил в Муравленко. Заключил контракт с Министерством обороны РФ. Похороны пройдут в Ставропольском крае, в станице Галюгаевская», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало о новых мерах поддержки для участников СВО. Ветераны боевых действий смогут получить электронное удостоверение, упрощающее доступ к получению социальных выплат.

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В зоне проведения спецоперации при исполнении воинского долга погиб военнослужащий из Муравленко (ЯНАО) Олег Хватов. Об этом сообщили в официальном telegram-канале администрации города Муравленко. «Олег Павлович родился в Моздоке, но большую часть жизни прожил в Муравленко. Заключил контракт с Министерством обороны РФ. Похороны пройдут в Ставропольском крае, в станице Галюгаевская», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало о новых мерах поддержки для участников СВО. Ветераны боевых действий смогут получить электронное удостоверение, упрощающее доступ к получению социальных выплат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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