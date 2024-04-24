В Ставропольском крае простятся с погибшим участником СВО из ЯНАО
В зоне проведения спецоперации при исполнении воинского долга погиб военнослужащий из Муравленко (ЯНАО) Олег Хватов. Об этом сообщили в официальном telegram-канале администрации города Муравленко.
«Олег Павлович родился в Моздоке, но большую часть жизни прожил в Муравленко. Заключил контракт с Министерством обороны РФ. Похороны пройдут в Ставропольском крае, в станице Галюгаевская», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало о новых мерах поддержки для участников СВО. Ветераны боевых действий смогут получить электронное удостоверение, упрощающее доступ к получению социальных выплат.
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