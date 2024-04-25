Пермский Роспотребнадзор назвал города, где больше всего клещей

Чаще всего с укусами клещей обращаются жители Пермского района, Перми, Краснокамского, Чайковского, Березовского и Добрянского округов. Такие данные приводит управление Роспотребндзора по Пермскому краю на своем сайте.
«В Пермском крае начался весенний подъем клещевой активности. Территории, занимающие первые ранговые места по обращениям населения с присасыванием клещей: Пермский МР, Краснокамский ГО, г. Пермь, Чайковский ГО, Березовский МО, Добрянский МО», — говорится в сообщении.
С начала сезона клещи покусали 317 человек, из которых 110 — дети. В 35% случаев клещи инфицированы боррелиозом, в почти 3% — моноцитарным эрлихиозом, в 0,5% — энцефалитом.
Роспотребнадзор напоминает пермякам, что энцефалитные клещи распространены по всему краю. И просит отказаться от сырого молока и продуктов из него. Первый случай нападения энцефалитного клеща в Прикамье произошел на прошлой неделе.
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Чаще всего с укусами клещей обращаются жители Пермского района, Перми, Краснокамского, Чайковского, Березовского и Добрянского округов. Такие данные приводит управление Роспотребндзора по Пермскому краю на своем сайте. «В Пермском крае начался весенний подъем клещевой активности. Территории, занимающие первые ранговые места по обращениям населения с присасыванием клещей: Пермский МР, Краснокамский ГО, г. Пермь, Чайковский ГО, Березовский МО, Добрянский МО», — говорится в сообщении. С начала сезона клещи покусали 317 человек, из которых 110 — дети. В 35% случаев клещи инфицированы боррелиозом, в почти 3% — моноцитарным эрлихиозом, в 0,5% — энцефалитом. Роспотребнадзор напоминает пермякам, что энцефалитные клещи распространены по всему краю. И просит отказаться от сырого молока и продуктов из него. Первый случай нападения энцефалитного клеща в Прикамье произошел на прошлой неделе.