Reuters: Португалия отказалась выплачивать репарации бывшим колониям

Португалия отказалась выплачивать репарации пострадавшим от рабства в колониальную эпоху. Информацию об этом передает международное агентство Reuters.
«Правительство Португалии заявило, что отказывается инициировать какой-либо процесс по выплате репараций за злодеяния, совершенные во время трансатлантического рабства и в колониальную эпоху», — передает агентство. Журналисты напомнили, что с 15 по 19 века 6 миллионов африканцев были похищены и насильно перевезены через Атлантику португальскими судами и проданы в рабство, в основном в Бразилию.
При этом президент Португалии Ребелу де Соуза заявлял до этого, что страна готовится использовать несколько способов выплат репараций. Среди них было списание долгов для бывших колоний, а также предоставление финансирования.
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Португалия отказалась выплачивать репарации пострадавшим от рабства в колониальную эпоху. Информацию об этом передает международное агентство Reuters. «Правительство Португалии заявило, что отказывается инициировать какой-либо процесс по выплате репараций за злодеяния, совершенные во время трансатлантического рабства и в колониальную эпоху», — передает агентство. Журналисты напомнили, что с 15 по 19 века 6 миллионов африканцев были похищены и насильно перевезены через Атлантику португальскими судами и проданы в рабство, в основном в Бразилию. При этом президент Португалии Ребелу де Соуза заявлял до этого, что страна готовится использовать несколько способов выплат репараций. Среди них было списание долгов для бывших колоний, а также предоставление финансирования.