Reuters: Португалия отказалась выплачивать репарации бывшим колониям

28 апреля 2024 в 05:52 Размер текста - 17 +

Правительство Португалии отказалось от идеи репараций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Португалия отказалась выплачивать репарации пострадавшим от рабства в колониальную эпоху. Информацию об этом передает международное агентство Reuters. «Правительство Португалии заявило, что отказывается инициировать какой-либо процесс по выплате репараций за злодеяния, совершенные во время трансатлантического рабства и в колониальную эпоху», — передает агентство . Журналисты напомнили, что с 15 по 19 века 6 миллионов африканцев были похищены и насильно перевезены через Атлантику португальскими судами и проданы в рабство, в основном в Бразилию. При этом президент Португалии Ребелу де Соуза заявлял до этого, что страна готовится использовать несколько способов выплат репараций. Среди них было списание долгов для бывших колоний, а также предоставление финансирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Португалия отказалась выплачивать репарации пострадавшим от рабства в колониальную эпоху. Информацию об этом передает международное агентство Reuters. «Правительство Португалии заявило, что отказывается инициировать какой-либо процесс по выплате репараций за злодеяния, совершенные во время трансатлантического рабства и в колониальную эпоху», — передает агентство. Журналисты напомнили, что с 15 по 19 века 6 миллионов африканцев были похищены и насильно перевезены через Атлантику португальскими судами и проданы в рабство, в основном в Бразилию. При этом президент Португалии Ребелу де Соуза заявлял до этого, что страна готовится использовать несколько способов выплат репараций. Среди них было списание долгов для бывших колоний, а также предоставление финансирования.