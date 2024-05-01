Дело футболиста «Спартака» Промеса в Дубае закрыли

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Чемпионат России 2017/18, 26 тур: ФК "Урал" - ФК "Спартак-Москва". Екатеринбург, промес квинси, центральный стадион, фк спартак москва, екатеринбург арена
Промес был форвардом «Спартака» Фото:

Прокуратура Дубая закрыла дело футболиста форварда «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в ОАЭ. Об этом сообщили в самом ведомстве.

«Дело о ДТП уже закрыто», — сообщили в прокуратуре Дубая. Заявление передает РИА Новости.

СМИ сообщали, что 15 января форвард на автомобиле врезался в автобус и покинул место аварии. Спустя неделю он решил покинуть страну, однако был задержан в международном аэропорту Аль-Мактум. В начале марта Промеса отпустили из полицейского участка в Дубае.

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Прокуратура Дубая закрыла дело футболиста форварда «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в ОАЭ. Об этом сообщили в самом ведомстве. «Дело о ДТП уже закрыто», — сообщили в прокуратуре Дубая. Заявление передает РИА Новости. СМИ сообщали, что 15 января форвард на автомобиле врезался в автобус и покинул место аварии. Спустя неделю он решил покинуть страну, однако был задержан в международном аэропорту Аль-Мактум. В начале марта Промеса отпустили из полицейского участка в Дубае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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