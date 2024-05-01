Дело футболиста «Спартака» Промеса в Дубае закрыли

Промес был форвардом «Спартака»
Прокуратура Дубая закрыла дело футболиста форварда «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в ОАЭ. Об этом сообщили в самом ведомстве.
«Дело о ДТП уже закрыто», — сообщили в прокуратуре Дубая. Заявление передает РИА Новости.
СМИ сообщали, что 15 января форвард на автомобиле врезался в автобус и покинул место аварии. Спустя неделю он решил покинуть страну, однако был задержан в международном аэропорту Аль-Мактум. В начале марта Промеса отпустили из полицейского участка в Дубае.
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