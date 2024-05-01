Развлечения Знаменитости Дело футболиста «Спартака» Промеса в Дубае закрыли 01 мая 2024 в 16:27 Размер текста - 17 + Промес был форвардом «Спартака» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура Дубая закрыла дело футболиста форварда «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в ОАЭ. Об этом сообщили в самом ведомстве. «Дело о ДТП уже закрыто», — сообщили в прокуратуре Дубая. Заявление передает РИА Новости. СМИ сообщали, что 15 января форвард на автомобиле врезался в автобус и покинул место аварии. Спустя неделю он решил покинуть страну, однако был задержан в международном аэропорту Аль-Мактум. В начале марта Промеса отпустили из полицейского участка в Дубае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Прокуратура Дубая закрыла дело футболиста форварда «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в ОАЭ. Об этом сообщили в самом ведомстве. «Дело о ДТП уже закрыто», — сообщили в прокуратуре Дубая. Заявление передает РИА Новости. СМИ сообщали, что 15 января форвард на автомобиле врезался в автобус и покинул место аварии. Спустя неделю он решил покинуть страну, однако был задержан в международном аэропорту Аль-Мактум. В начале марта Промеса отпустили из полицейского участка в Дубае. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям