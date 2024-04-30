Супруги из Екатеринбурга ночью 1 мая получили странное сообщение с призывом бежать в укрытие, после чего в небе якобы раздался пугающий гул. Елена Матвеева рассказала URA.RU подробности загадочного происшествия, а пресс-служба свердловского управления МЧС прокомментировала их слова.
«В 4:22 мы с мужем проснулись от сильной вибрации и увидели сообщение на смарт-часах. В нем было написано: „Резкое изменение атмосферного давления. Следуйте в укрытие!“. Часы принадлежат мужу, он говорит, что никогда такого раньше не получал. А минут через 20 в небе раздался странный пугающий гул», — рассказала Елена, которая с супругом живет на улице Рябинина в Академическом районе.
Заинтригованные екатеринбуржцы до сих пор гадают, откуда взялось загадочное сообщение и в каком укрытии им надо было спасаться. «Неужели в барокамере?» — шутя, предположила девушка.
В свердловском управлении МЧС уверили, что их ведомство не имеет никакого отношения к предупреждению. Представитель пресс-службы предположил, что смартфон ориентировался на какой-то собственный внутренний сервис прогноза погоды и мог исказить информацию.
«Если это китайские часы, то не секрет, что даже хорошая техника до сих пор страдает трудностями перевода. Возможно тут такая же история, часики хотели о чем-то предупредить, но о чем? Ведь от атмосферного давления не спрячешься ни в одном укрытии, оно везде есть. Увеличение атмосферного давления — повод гипертоникам и метеозависимым людям попить таблеточки, не более того», — сказал сотрудник МЧС.
Что касается гула, то в пресс-службе отметили, что в Екатеринбурге и его окрестностях много промышленных предприятий и военных полигонов, которые могут шуметь по ночам. «Периодически население нервничает, могут слышать звуки взрывов, хлопков, а это, например, артиллерийские стрельбы. В данном случае связывать гул с повышением атмосферного давления и необходимостью прятаться в укрытии невозможно», — уверил спасатель.
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