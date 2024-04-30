Екатеринбуржцы получили пугающее сообщение с призывом бежать в укрытие. Фото

01 мая 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

В ночь на 1 мая горожане слышали странный гул и получали загадочные смс Фото: Денис Моргунов © URA.RU Супруги из Екатеринбурга ночью 1 мая получили странное сообщение с призывом бежать в укрытие, после чего в небе якобы раздался пугающий гул. Елена Матвеева рассказала URA.RU подробности загадочного происшествия, а пресс-служба свердловского управления МЧС прокомментировала их слова. «В 4:22 мы с мужем проснулись от сильной вибрации и увидели сообщение на смарт-часах. В нем было написано: „Резкое изменение атмосферного давления. Следуйте в укрытие!“. Часы принадлежат мужу, он говорит, что никогда такого раньше не получал. А минут через 20 в небе раздался странный пугающий гул», — рассказала Елена, которая с супругом живет на улице Рябинина в Академическом районе. Заинтригованные екатеринбуржцы до сих пор гадают, откуда взялось загадочное сообщение и в каком укрытии им надо было спасаться. «Неужели в барокамере?» — шутя, предположила девушка. В свердловском управлении МЧС уверили, что их ведомство не имеет никакого отношения к предупреждению. Представитель пресс-службы предположил, что смартфон ориентировался на какой-то собственный внутренний сервис прогноза погоды и мог исказить информацию. «Если это китайские часы, то не секрет, что даже хорошая техника до сих пор страдает трудностями перевода. Возможно тут такая же история, часики хотели о чем-то предупредить, но о чем? Ведь от атмосферного давления не спрячешься ни в одном укрытии, оно везде есть. Увеличение атмосферного давления — повод гипертоникам и метеозависимым людям попить таблеточки, не более того», — сказал сотрудник МЧС. Что касается гула, то в пресс-службе отметили, что в Екатеринбурге и его окрестностях много промышленных предприятий и военных полигонов, которые могут шуметь по ночам. «Периодически население нервничает, могут слышать звуки взрывов, хлопков, а это, например, артиллерийские стрельбы. В данном случае связывать гул с повышением атмосферного давления и необходимостью прятаться в укрытии невозможно», — уверил спасатель. Супруги были озадачены странным призывом спасаться в укрытии Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруги из Екатеринбурга ночью 1 мая получили странное сообщение с призывом бежать в укрытие, после чего в небе якобы раздался пугающий гул. Елена Матвеева рассказала URA.RU подробности загадочного происшествия, а пресс-служба свердловского управления МЧС прокомментировала их слова. «В 4:22 мы с мужем проснулись от сильной вибрации и увидели сообщение на смарт-часах. В нем было написано: „Резкое изменение атмосферного давления. Следуйте в укрытие!“. Часы принадлежат мужу, он говорит, что никогда такого раньше не получал. А минут через 20 в небе раздался странный пугающий гул», — рассказала Елена, которая с супругом живет на улице Рябинина в Академическом районе. Заинтригованные екатеринбуржцы до сих пор гадают, откуда взялось загадочное сообщение и в каком укрытии им надо было спасаться. «Неужели в барокамере?» — шутя, предположила девушка. В свердловском управлении МЧС уверили, что их ведомство не имеет никакого отношения к предупреждению. Представитель пресс-службы предположил, что смартфон ориентировался на какой-то собственный внутренний сервис прогноза погоды и мог исказить информацию. «Если это китайские часы, то не секрет, что даже хорошая техника до сих пор страдает трудностями перевода. Возможно тут такая же история, часики хотели о чем-то предупредить, но о чем? Ведь от атмосферного давления не спрячешься ни в одном укрытии, оно везде есть. Увеличение атмосферного давления — повод гипертоникам и метеозависимым людям попить таблеточки, не более того», — сказал сотрудник МЧС. Что касается гула, то в пресс-службе отметили, что в Екатеринбурге и его окрестностях много промышленных предприятий и военных полигонов, которые могут шуметь по ночам. «Периодически население нервничает, могут слышать звуки взрывов, хлопков, а это, например, артиллерийские стрельбы. В данном случае связывать гул с повышением атмосферного давления и необходимостью прятаться в укрытии невозможно», — уверил спасатель.