30 апреля 2024
29 апреля 2024

Роспотребнадзор сообщил об опасностях на пикниках в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Фрукты и овощи на пикник нужно мыть перед выездом на отдых Фото:

Роспотребнадзор рассказал о главных опасностях на пикниках в ХМАО, которые связаны с неправильным подходом к выбору продуктов на отдых. Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружного ведомства.

«Выбирайте только свежие и качественные продукты. Обратите внимание на дату производства, сроки годности, условия хранения и информацию об изготовителе. Пейте, мойте руки и продукты только бутилированной или кипяченой водой. Перед пикником вымойте свежие фрукты, овощи и зелень дома», — указано в посте.

Кроме этого, в ведомстве сообщили, что на природу лучше брать с собой продукты, которые можно хранить на открытом воздухе без особых проблем. Избегать молочной продукции, копченостей, яиц и кондитерских изделий. Они могут стать опасной средой для болезнетворных микробов.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО дал рекомендации подготовки к Пасхе. В ведомстве объяснили жителям, как лучше выбирать яйца и краситель.

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Роспотребнадзор рассказал о главных опасностях на пикниках в ХМАО, которые связаны с неправильным подходом к выбору продуктов на отдых. Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружного ведомства. «Выбирайте только свежие и качественные продукты. Обратите внимание на дату производства, сроки годности, условия хранения и информацию об изготовителе. Пейте, мойте руки и продукты только бутилированной или кипяченой водой. Перед пикником вымойте свежие фрукты, овощи и зелень дома», — указано в посте. Кроме этого, в ведомстве сообщили, что на природу лучше брать с собой продукты, которые можно хранить на открытом воздухе без особых проблем. Избегать молочной продукции, копченостей, яиц и кондитерских изделий. Они могут стать опасной средой для болезнетворных микробов. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО дал рекомендации подготовки к Пасхе. В ведомстве объяснили жителям, как лучше выбирать яйца и краситель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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