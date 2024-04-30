Роспотребнадзор сообщил об опасностях на пикниках в ХМАО

Роспотребнадзор рассказал о главных опасностях на пикниках в ХМАО, которые связаны с неправильным подходом к выбору продуктов на отдых. Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружного ведомства.
«Выбирайте только свежие и качественные продукты. Обратите внимание на дату производства, сроки годности, условия хранения и информацию об изготовителе. Пейте, мойте руки и продукты только бутилированной или кипяченой водой. Перед пикником вымойте свежие фрукты, овощи и зелень дома», — указано в посте.
Кроме этого, в ведомстве сообщили, что на природу лучше брать с собой продукты, которые можно хранить на открытом воздухе без особых проблем. Избегать молочной продукции, копченостей, яиц и кондитерских изделий. Они могут стать опасной средой для болезнетворных микробов.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО дал рекомендации подготовки к Пасхе. В ведомстве объяснили жителям, как лучше выбирать яйца и краситель.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!