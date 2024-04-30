Роспотребнадзор сообщил об опасностях на пикниках в ХМАО

01 мая 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Фрукты и овощи на пикник нужно мыть перед выездом на отдых Фото: Денис Моргунов © URA.RU Роспотребнадзор рассказал о главных опасностях на пикниках в ХМАО, которые связаны с неправильным подходом к выбору продуктов на отдых. Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружного ведомства. «Выбирайте только свежие и качественные продукты. Обратите внимание на дату производства, сроки годности, условия хранения и информацию об изготовителе. Пейте, мойте руки и продукты только бутилированной или кипяченой водой. Перед пикником вымойте свежие фрукты, овощи и зелень дома», — указано в посте. Кроме этого, в ведомстве сообщили, что на природу лучше брать с собой продукты, которые можно хранить на открытом воздухе без особых проблем. Избегать молочной продукции, копченостей, яиц и кондитерских изделий. Они могут стать опасной средой для болезнетворных микробов. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО дал рекомендации подготовки к Пасхе. В ведомстве объяснили жителям, как лучше выбирать яйца и краситель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роспотребнадзор рассказал о главных опасностях на пикниках в ХМАО, которые связаны с неправильным подходом к выбору продуктов на отдых. Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружного ведомства. «Выбирайте только свежие и качественные продукты. Обратите внимание на дату производства, сроки годности, условия хранения и информацию об изготовителе. Пейте, мойте руки и продукты только бутилированной или кипяченой водой. Перед пикником вымойте свежие фрукты, овощи и зелень дома», — указано в посте. Кроме этого, в ведомстве сообщили, что на природу лучше брать с собой продукты, которые можно хранить на открытом воздухе без особых проблем. Избегать молочной продукции, копченостей, яиц и кондитерских изделий. Они могут стать опасной средой для болезнетворных микробов. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО дал рекомендации подготовки к Пасхе. В ведомстве объяснили жителям, как лучше выбирать яйца и краситель.