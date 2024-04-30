В центре Перми 1 мая прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда». Соревнования состоялись уже 94-й раз, поставив очередной рекорд еще до старта, рассказали в минспорта Пермского края.
«В этом году рекордное количество участников эстафеты — 160 команд и почти 2200 бегунов — от самых юных до профессионалов. Титулы сильнейших они оспаривают в восьми группах», — сообщается на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».
В результате забегов, в 20-й раз победителем стала команда «Динамо». Среди вузов первое место заняла команда «Политехник». В группе сборных школ городских округов «золото» взяли представители Березников, а среди общеобразовательных организаций муниципальных округов победил Пермский округ.
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В центре Перми 1 мая прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда». Соревнования состоялись уже 94-й раз, поставив очередной рекорд еще до старта, рассказали в минспорта Пермского края. «В этом году рекордное количество участников эстафеты — 160 команд и почти 2200 бегунов — от самых юных до профессионалов. Титулы сильнейших они оспаривают в восьми группах», — сообщается на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». В результате забегов, в 20-й раз победителем стала команда «Динамо». Среди вузов первое место заняла команда «Политехник». В группе сборных школ городских округов «золото» взяли представители Березников, а среди общеобразовательных организаций муниципальных округов победил Пермский округ.