Любители бега в Перми открыли сезон легкоатлетической эстафетой. Фоторепортаж

В Перми прошла краевая эстафета на призы газеты «Звезда»

01 мая 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

За призы боролись и малыши и профессиональные спортсмены Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В центре Перми 1 мая прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда». Соревнования состоялись уже 94-й раз, поставив очередной рекорд еще до старта, рассказали в минспорта Пермского края. «В этом году рекордное количество участников эстафеты — 160 команд и почти 2200 бегунов — от самых юных до профессионалов. Титулы сильнейших они оспаривают в восьми группах», — сообщается на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». В результате забегов, в 20-й раз победителем стала команда «Динамо». Среди вузов первое место заняла команда «Политехник». В группе сборных школ городских округов «золото» взяли представители Березников, а среди общеобразовательных организаций муниципальных округов победил Пермский округ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Перми 1 мая прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда». Соревнования состоялись уже 94-й раз, поставив очередной рекорд еще до старта, рассказали в минспорта Пермского края. «В этом году рекордное количество участников эстафеты — 160 команд и почти 2200 бегунов — от самых юных до профессионалов. Титулы сильнейших они оспаривают в восьми группах», — сообщается на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». В результате забегов, в 20-й раз победителем стала команда «Динамо». Среди вузов первое место заняла команда «Политехник». В группе сборных школ городских округов «золото» взяли представители Березников, а среди общеобразовательных организаций муниципальных округов победил Пермский округ.