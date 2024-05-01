NYT: украинцы в Европе украли редчайшие издания книг Пушкина и Гоголя

В 2022 году двое украинцев, сбежавших от мобилизации в своей стране, украли редкие издания книг российских поэтов и писателей из библиотеки Тартуского университета в Эстонии. После их прихода из библиотечного фонда пропали редкие издания произведений Александра Пушкина и Николая Гоголя, датируемые 19-м веком. Об этом сообщает The New York Times. Отмечается, что всего за два года из библиотечных фондов в Европе пропали до 170 редких книг.
«В апреле 2022 года двое мужчин прибыли в библиотеку Тартуского университета, второго по величине города Эстонии. Они сказали библиотекарям, что являются украинцами, бегущими от мобилизации, и попросили ознакомиться с первыми изданиями произведений Александра Пушкина и Николая Гоголя XIX века. <…> Четыре месяца спустя, во время плановой ежегодной инвентаризации, библиотека обнаружила, что восемь книг, с которыми обращались мужчины, исчезли», — передают авторы американского издания, ссылаясь на слова директора библиотеки Кристы Ару. «Это было ужасно», — прокомментировала девушка.
Такие случаи отмечаются не впервые. За два года из европейских библиотек исчезли свыше 170 редких изданий русских классиков. В настоящее время полиция расследует, по их мнению, обширную скоординированную серию краж редких русских книг, отмечают журналисты. Книги пропадали из Латвии, Риги, Варшавы, Эстонии и других стран. При этом произведения заменяли высококачественными копиями.
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