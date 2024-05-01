Наступивший май войдет в топ самых холодных в Свердловской области в 21 веке

01 мая 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Погода в последнем месяце весны не порадует уральцев теплом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Наступивший май может войти в пятерку самых холодных, которые выдавались на сегодняшний день в Свердловской области в 21 веке. Такое мнение озвучил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Май не всегда бывает теплым и похожим, скажем, на месяцы в 2023 или в 2021 годах. Климатическая норма мая (1991-2020) составляет +12.2 градуса. Начиная с 1991 года разброс среднемесячных температур мая фиксировался в диапазоне от +8.4 (2000) до +18.5 (2021). Тем не менее, холодный май в Екатеринбурге — явление редкое. В нынешнем веке их было всего четыре: 2002 (+9.1), 2017 (+10.2), 2018 (+9.6) и 2022 (+10.9)», — объяснил синоптик. Май 2024-го, по его словам, тоже будет холодным и дождливым. Средняя температура составит от +10 до +12, что в пределах или ниже нормы. А вот осадков прогнозируется выше среднего (47 миллиметров). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наступивший май может войти в пятерку самых холодных, которые выдавались на сегодняшний день в Свердловской области в 21 веке. Такое мнение озвучил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Май не всегда бывает теплым и похожим, скажем, на месяцы в 2023 или в 2021 годах. Климатическая норма мая (1991-2020) составляет +12.2 градуса. Начиная с 1991 года разброс среднемесячных температур мая фиксировался в диапазоне от +8.4 (2000) до +18.5 (2021). Тем не менее, холодный май в Екатеринбурге — явление редкое. В нынешнем веке их было всего четыре: 2002 (+9.1), 2017 (+10.2), 2018 (+9.6) и 2022 (+10.9)», — объяснил синоптик. Май 2024-го, по его словам, тоже будет холодным и дождливым. Средняя температура составит от +10 до +12, что в пределах или ниже нормы. А вот осадков прогнозируется выше среднего (47 миллиметров).