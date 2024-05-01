01 мая 2024

Старовойт: украинский БПЛА повредил линии электропередачи в Курской области

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Электросети уже начали восстанавливать Фото:

В Курской области произошла атака украинского дрона, в результате которой были повреждены линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

«В результате атаки украинского БПЛА в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, в населенном пункте нет света», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Губернатор также отметил, что аварийные бригады уже приступили к работам по восстановлению электроснабжения.

Ситуация с атаками дронов на территории Курской области остается напряженной. Ранее в регионе уже была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов второй раз за сутки. Поныри — небольшой поселок, где проживает около 5 тысяч человек.

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В Курской области произошла атака украинского дрона, в результате которой были повреждены линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт. «В результате атаки украинского БПЛА в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, в населенном пункте нет света», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Губернатор также отметил, что аварийные бригады уже приступили к работам по восстановлению электроснабжения. Ситуация с атаками дронов на территории Курской области остается напряженной. Ранее в регионе уже была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов второй раз за сутки. Поныри — небольшой поселок, где проживает около 5 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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