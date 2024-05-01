Старовойт: украинский БПЛА повредил линии электропередачи в Курской области

02 мая 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

Электросети уже начали восстанавливать Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Курской области произошла атака украинского дрона, в результате которой были повреждены линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт. «В результате атаки украинского БПЛА в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, в населенном пункте нет света», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Губернатор также отметил, что аварийные бригады уже приступили к работам по восстановлению электроснабжения. Ситуация с атаками дронов на территории Курской области остается напряженной. Ранее в регионе уже была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов второй раз за сутки. Поныри — небольшой поселок, где проживает около 5 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области произошла атака украинского дрона, в результате которой были повреждены линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт. «В результате атаки украинского БПЛА в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, в населенном пункте нет света», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Губернатор также отметил, что аварийные бригады уже приступили к работам по восстановлению электроснабжения. Ситуация с атаками дронов на территории Курской области остается напряженной. Ранее в регионе уже была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов второй раз за сутки. Поныри — небольшой поселок, где проживает около 5 тысяч человек.