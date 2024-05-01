В список санкций США попали тюменские научные центры и банк

США ввели санкции против ПАО «Западно-Сибирского коммерческого банка» Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Америка ввела персональные санкции против двух тюменских научных центров и банка, который теперь принадлежит ВТБ. Полный список опубликован на сайте Минфина США.

«Управление по контролю за иностранными активами вносит в список специально назначенных граждан и заблокированных лиц новые имена. Их собственность заблокирована для оказания помощи общественности», — написано в документе.

Под санкции США попали: ООО «Тюменский нефтяной научный центр», АО «Научно-производственный центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр земли» и ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк» (принадлежит ВТБ). В перечне остались: ЗАО Многопрофильная производственная коммерческая фирма «Алькор», АО «Тюменский аккумуляторный завод» и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Также в списке числится тюменец Валерий Фальков. Сейчас он является министром науки и высшего образования России.

В санкционный список США попало публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация „Система“». В ее группу компаний входит управляющая организация концессионера строительства межвузовского кампуса в Тюмени — ООО «Врата Сибири».