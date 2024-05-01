01 мая 2024

«Ведомости»: Ситникова ушла с поста советника председателя ГД Володина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трудовая книжка. Челябинск, трудовая книжка, кадровик, трудоустройство, прием на работу, работа, безработица, поиск работы, работник, персонал, работодатель, увольнение, отдел кадров, биржа труда, вакансия, трудовой договор, менеджер по персоналу, стаж трудовой
Советник председателя ГД Володина вышла на пенсию Фото:

Советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Ольга Ситникова ушла с поста 27 апреля. Это связанно с ее выходом на пенсию, рассказали источники в ГД.

«Многолетняя соратница председателя Госдумы Вячеслава Володина Ольга Ситникова ушла с поста его советника. Ее последним рабочим днем в Госдуме стало 27 апреля. <…> Она вышла на пенсию», — написали «Ведомости», ссылаясь на свои источники.

Ситникова работала с Володиным с начала 2000 года. Их сотрудничество началось, когда депутат еще занимал место руководителя фракции «Отечество — вся Россия». Официального подтверждения об уходе советника на пенсию не публиковалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Ольга Ситникова ушла с поста 27 апреля. Это связанно с ее выходом на пенсию, рассказали источники в ГД. «Многолетняя соратница председателя Госдумы Вячеслава Володина Ольга Ситникова ушла с поста его советника. Ее последним рабочим днем в Госдуме стало 27 апреля. <…> Она вышла на пенсию», — написали «Ведомости», ссылаясь на свои источники. Ситникова работала с Володиным с начала 2000 года. Их сотрудничество началось, когда депутат еще занимал место руководителя фракции «Отечество — вся Россия». Официального подтверждения об уходе советника на пенсию не публиковалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...