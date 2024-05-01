«Ведомости»: Ситникова ушла с поста советника председателя ГД Володина

Советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Ольга Ситникова ушла с поста 27 апреля. Это связанно с ее выходом на пенсию, рассказали источники в ГД.
«Многолетняя соратница председателя Госдумы Вячеслава Володина Ольга Ситникова ушла с поста его советника. Ее последним рабочим днем в Госдуме стало 27 апреля. <…> Она вышла на пенсию», — написали «Ведомости», ссылаясь на свои источники.
Ситникова работала с Володиным с начала 2000 года. Их сотрудничество началось, когда депутат еще занимал место руководителя фракции «Отечество — вся Россия». Официального подтверждения об уходе советника на пенсию не публиковалось.
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