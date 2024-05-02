В Кургане набирают добровольцев для ремонта разрушенных домов в Мариуполе

Курганцев зовут ремонтировать разрушенные дома в ДНР (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцев приглашают стать добровольцами для восстановления разрушенных домов в Мариуполе Донецкой Народной республики. Об этом сообщается в группе Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте».

«Жители Курганской области могут стать православными добровольцами для ремонта разрушенных домов в Мариуполе. Нужны плотники, кровельщики, монтажники окон и дверей, электрики, сантехники, каменщики и отделочники. Для обеспечения работы бригад добровольцев требуются повара и автоволонтеры», — сообщили в пресс-службе епархии.

Набор добровольцев открыт Синодальным отделом по благотворительности РПЦ. Ремонт разрушенных домов в Мариуполе идет с марта 2023 года. Ежедневно бригады по 20 человек выезжают для ремонта крыш и внутренних работ. Добровольцам оплачивают проезд из Москвы, питание и проживание.

Ранее URA.RU сообщало о гуманитарной миссии в Мариуполе волонтерами Народного фронта из Кургана. В ДНР добровольцы помогали местным жителям, пострадавшим при обстреле ВСУ, а также убирали детские площадки от мусора.