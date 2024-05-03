Изъятый порт Калининграда хотят передать структуре «Росатома»

Инвестором Калининградского морского торгового порта (КМТП) может стать структура госкорпорации «Росатом». Об этом заявили несколько источников, знакомые с ситуацией.
«Будущим владельцем и инвестором КМПТ может стать структура госкорпорации „Росатом“», — передают информацию источников «Ведомости».
Ранее прокуратура потребовала изъять эти доли в доход государства из-за контроля над портовым терминалом, который имеет «стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства», у группы лиц с иностранным инвестором.
Сегодня источники сообщают, что порт занимается перевалкой грузов между Калининградом и Санкт-Петербургом. Одним из операторов на этой линии является компания Fesco, входящая в «Росатом». Уточняется, что порт могут передать в управление как Fesco, так и группе «Дело», 49% которой также в собственности госкорпорации.
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