Изъятый порт Калининграда хотят передать структуре «Росатома»

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Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., кран, яхта, порт, бухта, портовый кран
Прокуратура потребовала изъять доли порта в доход государства Фото:

Инвестором Калининградского морского торгового порта (КМТП) может стать структура госкорпорации «Росатом». Об этом заявили несколько источников, знакомые с ситуацией.

«Будущим владельцем и инвестором КМПТ может стать структура госкорпорации „Росатом“», — передают информацию источников «Ведомости».

Ранее прокуратура потребовала изъять эти доли в доход государства из-за контроля над портовым терминалом, который имеет «стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства», у группы лиц с иностранным инвестором.

Сегодня источники сообщают, что порт занимается перевалкой грузов между Калининградом и Санкт-Петербургом. Одним из операторов на этой линии является компания Fesco, входящая в «Росатом». Уточняется, что порт могут передать в управление как Fesco, так и группе «Дело», 49% которой также в собственности госкорпорации.

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Инвестором Калининградского морского торгового порта (КМТП) может стать структура госкорпорации «Росатом». Об этом заявили несколько источников, знакомые с ситуацией. «Будущим владельцем и инвестором КМПТ может стать структура госкорпорации „Росатом“», — передают информацию источников «Ведомости». Ранее прокуратура потребовала изъять эти доли в доход государства из-за контроля над портовым терминалом, который имеет «стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства», у группы лиц с иностранным инвестором. Сегодня источники сообщают, что порт занимается перевалкой грузов между Калининградом и Санкт-Петербургом. Одним из операторов на этой линии является компания Fesco, входящая в «Росатом». Уточняется, что порт могут передать в управление как Fesco, так и группе «Дело», 49% которой также в собственности госкорпорации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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