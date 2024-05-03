Изъятый порт Калининграда хотят передать структуре «Росатома»

03 мая 2024 в 06:10 Размер текста - 17 +

Прокуратура потребовала изъять доли порта в доход государства Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Инвестором Калининградского морского торгового порта (КМТП) может стать структура госкорпорации «Росатом». Об этом заявили несколько источников, знакомые с ситуацией. «Будущим владельцем и инвестором КМПТ может стать структура госкорпорации „Росатом“», — передают информацию источников «Ведомости». Ранее прокуратура потребовала изъять эти доли в доход государства из-за контроля над портовым терминалом, который имеет «стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства», у группы лиц с иностранным инвестором. Сегодня источники сообщают, что порт занимается перевалкой грузов между Калининградом и Санкт-Петербургом. Одним из операторов на этой линии является компания Fesco, входящая в «Росатом». Уточняется, что порт могут передать в управление как Fesco, так и группе «Дело», 49% которой также в собственности госкорпорации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инвестором Калининградского морского торгового порта (КМТП) может стать структура госкорпорации «Росатом». Об этом заявили несколько источников, знакомые с ситуацией. «Будущим владельцем и инвестором КМПТ может стать структура госкорпорации „Росатом“», — передают информацию источников «Ведомости». Ранее прокуратура потребовала изъять эти доли в доход государства из-за контроля над портовым терминалом, который имеет «стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства», у группы лиц с иностранным инвестором. Сегодня источники сообщают, что порт занимается перевалкой грузов между Калининградом и Санкт-Петербургом. Одним из операторов на этой линии является компания Fesco, входящая в «Росатом». Уточняется, что порт могут передать в управление как Fesco, так и группе «Дело», 49% которой также в собственности госкорпорации.