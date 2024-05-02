02 мая 2024

Тюменцев зовут работать на сырную фабрику в Южную Корею за 240 тысяч рублей

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Визит Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в городской округ Ирбит. Свердловская область , упаковка, сыр, суетин сергей, дегтярев дмитрий, цуканов николай
В обязанность входит упаковка сыра Фото:

Тюменцев приглашают работать на фабрику по производству сыра в Южную Корею. Зарплата до 240 тысяч рублей. Информация об этом находится на сайте «Авито».

«Разнорабочие в Южную Корею на мини-фабрику по производству сыра. Обязательное условие наличие загранпаспорта РФ. В обязанности входит упаковка, стикеровка, маркировка. Опыт работы и знание языка не требуется, всему обучают на месте», — указано в объявлении. Зарплата от 180 до 240 тысяч рублей в месяц.

По словам работодателя, количество мест ограничено. Работать нужно будет шесть дней в неделю по 10-12 часов. Питание на заводе за счет компании. Также сотруднику предоставляется жилье.

Ранее жителей региона приглашали работать на чайные плантации, а также на посев овощей в Южную Корею. Работникам готовы платить до 230 тысяч рублей. В обязанности входит участие в посадке и уходе за растениями, сбор урожая, сортировка продукции по прибытию на склад от мусора, жучков, сорняков.

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Тюменцев приглашают работать на фабрику по производству сыра в Южную Корею. Зарплата до 240 тысяч рублей. Информация об этом находится на сайте «Авито». «Разнорабочие в Южную Корею на мини-фабрику по производству сыра. Обязательное условие наличие загранпаспорта РФ. В обязанности входит упаковка, стикеровка, маркировка. Опыт работы и знание языка не требуется, всему обучают на месте», — указано в объявлении. Зарплата от 180 до 240 тысяч рублей в месяц. По словам работодателя, количество мест ограничено. Работать нужно будет шесть дней в неделю по 10-12 часов. Питание на заводе за счет компании. Также сотруднику предоставляется жилье. Ранее жителей региона приглашали работать на чайные плантации, а также на посев овощей в Южную Корею. Работникам готовы платить до 230 тысяч рублей. В обязанности входит участие в посадке и уходе за растениями, сбор урожая, сортировка продукции по прибытию на склад от мусора, жучков, сорняков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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