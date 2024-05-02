Тюменцев зовут работать на сырную фабрику в Южную Корею за 240 тысяч рублей

03 мая 2024 в 06:45 Размер текста - 17 +

В обязанность входит упаковка сыра Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменцев приглашают работать на фабрику по производству сыра в Южную Корею. Зарплата до 240 тысяч рублей. Информация об этом находится на сайте «Авито». «Разнорабочие в Южную Корею на мини-фабрику по производству сыра. Обязательное условие наличие загранпаспорта РФ. В обязанности входит упаковка, стикеровка, маркировка. Опыт работы и знание языка не требуется, всему обучают на месте», — указано в объявлении. Зарплата от 180 до 240 тысяч рублей в месяц. По словам работодателя, количество мест ограничено. Работать нужно будет шесть дней в неделю по 10-12 часов. Питание на заводе за счет компании. Также сотруднику предоставляется жилье. Ранее жителей региона приглашали работать на чайные плантации, а также на посев овощей в Южную Корею. Работникам готовы платить до 230 тысяч рублей. В обязанности входит участие в посадке и уходе за растениями, сбор урожая, сортировка продукции по прибытию на склад от мусора, жучков, сорняков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменцев приглашают работать на фабрику по производству сыра в Южную Корею. Зарплата до 240 тысяч рублей. Информация об этом находится на сайте «Авито». «Разнорабочие в Южную Корею на мини-фабрику по производству сыра. Обязательное условие наличие загранпаспорта РФ. В обязанности входит упаковка, стикеровка, маркировка. Опыт работы и знание языка не требуется, всему обучают на месте», — указано в объявлении. Зарплата от 180 до 240 тысяч рублей в месяц. По словам работодателя, количество мест ограничено. Работать нужно будет шесть дней в неделю по 10-12 часов. Питание на заводе за счет компании. Также сотруднику предоставляется жилье. Ранее жителей региона приглашали работать на чайные плантации, а также на посев овощей в Южную Корею. Работникам готовы платить до 230 тысяч рублей. В обязанности входит участие в посадке и уходе за растениями, сбор урожая, сортировка продукции по прибытию на склад от мусора, жучков, сорняков.