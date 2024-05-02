В Свердловской области нашли мертвую беременную женщину

03 мая 2024 в 07:34 Размер текста - 17 +

Женщина пропала 26 октября 2023 года (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области завершились поиски 33-летней Гулафшон Гиесзода, которая пропала 26 октября в поселке Верх-Нейвинский. Беременную женщину нашли мертвой. Об этом сообщается на сайте поискового отряда «ЛизаАлерт». «Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким», — сказано в тексте. Сотрудники полиции обнаружили женщину в Верх-Нейвинском водохранилище, пишет E1.ru. После ее исчезновения силовые структуры опрашивали близких женщины и ее соседей. Одна из соседок рассказала, что Гулафшон жила с мужем и ожидала первенца. По словам соседки, ушла она из дома ночью, будучи на восьмом месяце беременности. Отмечается, что погибшая работала в швейной мастерской и жаловалась на обиды со стороны мужа. Хотя муж заявлял о ее нужде в медицинской помощи из-за предполагаемого психического заболевания, соседка отметила, что сама женщина была нормальной и адекватной, сказано в тексте. Сообщается, что мужа задерживали, он прошел полиграф и был отпущен. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области завершились поиски 33-летней Гулафшон Гиесзода, которая пропала 26 октября в поселке Верх-Нейвинский. Беременную женщину нашли мертвой. Об этом сообщается на сайте поискового отряда «ЛизаАлерт». «Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким», — сказано в тексте. Сотрудники полиции обнаружили женщину в Верх-Нейвинском водохранилище, пишет E1.ru. После ее исчезновения силовые структуры опрашивали близких женщины и ее соседей. Одна из соседок рассказала, что Гулафшон жила с мужем и ожидала первенца. По словам соседки, ушла она из дома ночью, будучи на восьмом месяце беременности. Отмечается, что погибшая работала в швейной мастерской и жаловалась на обиды со стороны мужа. Хотя муж заявлял о ее нужде в медицинской помощи из-за предполагаемого психического заболевания, соседка отметила, что сама женщина была нормальной и адекватной, сказано в тексте. Сообщается, что мужа задерживали, он прошел полиграф и был отпущен. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ ожидается.