02 мая 2024

В Свердловской области нашли мертвую беременную женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Женщина пропала 26 октября 2023 года (архивное фото) Фото:

В Свердловской области завершились поиски 33-летней Гулафшон Гиесзода, которая пропала 26 октября в поселке Верх-Нейвинский. Беременную женщину нашли мертвой. Об этом сообщается на сайте поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким», — сказано в тексте.

Сотрудники полиции обнаружили женщину в Верх-Нейвинском водохранилище, пишет E1.ru. После ее исчезновения силовые структуры опрашивали близких женщины и ее соседей. Одна из соседок рассказала, что Гулафшон жила с мужем и ожидала первенца. По словам соседки, ушла она из дома ночью, будучи на восьмом месяце беременности.

Отмечается, что погибшая работала в швейной мастерской и жаловалась на обиды со стороны мужа. Хотя муж заявлял о ее нужде в медицинской помощи из-за предполагаемого психического заболевания, соседка отметила, что сама женщина была нормальной и адекватной, сказано в тексте. Сообщается, что мужа задерживали, он прошел полиграф и был отпущен.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ ожидается.

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В Свердловской области завершились поиски 33-летней Гулафшон Гиесзода, которая пропала 26 октября в поселке Верх-Нейвинский. Беременную женщину нашли мертвой. Об этом сообщается на сайте поискового отряда «ЛизаАлерт». «Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким», — сказано в тексте. Сотрудники полиции обнаружили женщину в Верх-Нейвинском водохранилище, пишет E1.ru. После ее исчезновения силовые структуры опрашивали близких женщины и ее соседей. Одна из соседок рассказала, что Гулафшон жила с мужем и ожидала первенца. По словам соседки, ушла она из дома ночью, будучи на восьмом месяце беременности. Отмечается, что погибшая работала в швейной мастерской и жаловалась на обиды со стороны мужа. Хотя муж заявлял о ее нужде в медицинской помощи из-за предполагаемого психического заболевания, соседка отметила, что сама женщина была нормальной и адекватной, сказано в тексте. Сообщается, что мужа задерживали, он прошел полиграф и был отпущен. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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