В Турции опрокинулся автобус, есть погибшие

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Виды Лимассола, Гирне, Куриона и Продромоса. ТРСК и Республика Кипр, турция, турецкий флаг, гирне
В результате ДТП с пассажирским автобусом в Турции погибло два человека Фото:

В Турции на автостраде Анкара-Нигде пассажирский автобус опрокинулся в кювет, потому что водитель уснул за рулем. В результате погибло два человека, 36 пассажиров пострадали. Об этом сообщает газета T24.

«Пассажирский автобус, потерявший управление по вине водителя на автостраде Анкара-Нигде, опрокинулся в овраг», — передает газета. Один из пассажиров автобуса отметил, что водитель уснул за рулем.

В результате этого погибло два человека, еще 36 получили ранения, шестеро из них серьезно ранены. Все они являются местными жителями. На место ДТП выехали сотрудники полиции, медицинские работники и пожарные бригады, заявил губернатор провинции. Проводится расследование обстоятельств происшествия, пострадавшие доставлены в больницу.

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В Турции на автостраде Анкара-Нигде пассажирский автобус опрокинулся в кювет, потому что водитель уснул за рулем. В результате погибло два человека, 36 пассажиров пострадали. Об этом сообщает газета T24. «Пассажирский автобус, потерявший управление по вине водителя на автостраде Анкара-Нигде, опрокинулся в овраг», — передает газета. Один из пассажиров автобуса отметил, что водитель уснул за рулем. В результате этого погибло два человека, еще 36 получили ранения, шестеро из них серьезно ранены. Все они являются местными жителями. На место ДТП выехали сотрудники полиции, медицинские работники и пожарные бригады, заявил губернатор провинции. Проводится расследование обстоятельств происшествия, пострадавшие доставлены в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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