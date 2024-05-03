В Турции опрокинулся автобус, есть погибшие

В Турции на автостраде Анкара-Нигде пассажирский автобус опрокинулся в кювет, потому что водитель уснул за рулем. В результате погибло два человека, 36 пассажиров пострадали. Об этом сообщает газета T24.
«Пассажирский автобус, потерявший управление по вине водителя на автостраде Анкара-Нигде, опрокинулся в овраг», — передает газета. Один из пассажиров автобуса отметил, что водитель уснул за рулем.
В результате этого погибло два человека, еще 36 получили ранения, шестеро из них серьезно ранены. Все они являются местными жителями. На место ДТП выехали сотрудники полиции, медицинские работники и пожарные бригады, заявил губернатор провинции. Проводится расследование обстоятельств происшествия, пострадавшие доставлены в больницу.
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В Турции на автостраде Анкара-Нигде пассажирский автобус опрокинулся в кювет, потому что водитель уснул за рулем. В результате погибло два человека, 36 пассажиров пострадали. Об этом сообщает газета T24. «Пассажирский автобус, потерявший управление по вине водителя на автостраде Анкара-Нигде, опрокинулся в овраг», — передает газета. Один из пассажиров автобуса отметил, что водитель уснул за рулем. В результате этого погибло два человека, еще 36 получили ранения, шестеро из них серьезно ранены. Все они являются местными жителями. На место ДТП выехали сотрудники полиции, медицинские работники и пожарные бригады, заявил губернатор провинции. Проводится расследование обстоятельств происшествия, пострадавшие доставлены в больницу.