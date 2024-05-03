РИАН: за время СВО уничтожены более 250 наемников из Прибалтики

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Всего с начала конфликта ВС РФ ликвидировали 5 962 иностранных наемников в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Более 250 наемников из стран Прибалтики уничтожены за время спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости, корреспонденты которого посетили могилы в Литве.

«На военном кладбище Антакальнио в восточной части столицы Литвы Вильнюс похоронен прах кремированного первого, как утверждают местные СМИ, литовского наемника, уничтоженного на Украине, Тадаса Тумаса», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что он был ликвидирован под Артемовском 23 февраля 2024 года. По данным агентства, всего с начала спецоперации уничтожен 261 наемник из стран Латвии, Литвы и Эстонии.

Тумасу, могилу которого нашли журналисты, было 42 года в момент смерти. Рядом с могилой находятся украинские флаги, военные шевроны, среди которых эмблема украинской интернациональной бригады. До того как уехать на Украину, Тумас работал пограничником на границе Литвы и Белоруссии. По данным РИА Новости, на его похоронах были президент Литвы Гитанас Науседа и глава МВД Агне Билотайте.

Также журналисты посетили могилу эстонского наемника Танеля Криггуля. Как наемник на Украину он отправился в 2022 году. Сражался в основном в Харьковской области. Однако погиб он в возрасте 29 лет в ДНР от удара российского беспилотника. Таким образом он стал вторым погибшим наемником в зоне спецоперации из Эстонии.

За время СВО, по данным Минобороны РФ, Латвия отправила 190 наемников, из них ликвидированы 95. 190 — Эстония, ликвидированных — 85. Литва — 81, ликвидированных — 174. В целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников из разных стран, среди которых в лидерах Польша, США и Грузия. За время СВО удалось ликвидировать 5 962 боевика.

Западные наемники неоднократно жаловались на обстановку в зоне СВО. Американский ветеран заявил, что его реально не готовили к боевым действиям на Украине. Обучение от США не принесло результатов, потому что оно было неэффективно.

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Более 250 наемников из стран Прибалтики уничтожены за время спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости, корреспонденты которого посетили могилы в Литве. «На военном кладбище Антакальнио в восточной части столицы Литвы Вильнюс похоронен прах кремированного первого, как утверждают местные СМИ, литовского наемника, уничтоженного на Украине, Тадаса Тумаса», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что он был ликвидирован под Артемовском 23 февраля 2024 года. По данным агентства, всего с начала спецоперации уничтожен 261 наемник из стран Латвии, Литвы и Эстонии. Тумасу, могилу которого нашли журналисты, было 42 года в момент смерти. Рядом с могилой находятся украинские флаги, военные шевроны, среди которых эмблема украинской интернациональной бригады. До того как уехать на Украину, Тумас работал пограничником на границе Литвы и Белоруссии. По данным РИА Новости, на его похоронах были президент Литвы Гитанас Науседа и глава МВД Агне Билотайте. Также журналисты посетили могилу эстонского наемника Танеля Криггуля. Как наемник на Украину он отправился в 2022 году. Сражался в основном в Харьковской области. Однако погиб он в возрасте 29 лет в ДНР от удара российского беспилотника. Таким образом он стал вторым погибшим наемником в зоне спецоперации из Эстонии. За время СВО, по данным Минобороны РФ, Латвия отправила 190 наемников, из них ликвидированы 95. 190 — Эстония, ликвидированных — 85. Литва — 81, ликвидированных — 174. В целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников из разных стран, среди которых в лидерах Польша, США и Грузия. За время СВО удалось ликвидировать 5 962 боевика. Западные наемники неоднократно жаловались на обстановку в зоне СВО. Американский ветеран заявил, что его реально не готовили к боевым действиям на Украине. Обучение от США не принесло результатов, потому что оно было неэффективно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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