Врач рассказал, почему опасно красить яйца на Пасху пищевыми красителями

Терапевт Носков: синтетические красители для яиц могу вызвать аллергию и рак

03 мая 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

Краситель Е102 нельзя использовать в покраске яиц, потому что он вызывает отек Квинке, заявил Носков Фото: Илья Московец © URA.RU Синтетически красители при употреблении могут привести к заболеванию раком и вызвать аллергические реакции, например, отек Квинке и крапивницу. Поэтому следует с осторожностью выбирать красители, которые будут использованы во время окрашивания яиц на Пасху. Об этом сообщил терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков. Синтетические красители — это те, которые созданы в «пробирке» с использованием «ешек». «Е102 — один из самых дешевых, обладает высокой степенью аллергенности, вызывает воспаление кожи по типу крапивница и может привести к ангионевротическому отеку (отек Квинке)», — передает издание «Страсти» слова Носкова. Врач добавил, что краситель Е104 также может привести к аллергии, а Е124 может привести к образованию злокачественных образований. Он запрещен к использованию в Норвегии, США и Финляндии. Носков отметил, что при единоразовом использовании синтетических красителей вряд ли что-то произойдет с организмом. Поэтому ими можно, например, красить куриные яйца на Пасху, однако все же лучше отдать предпочтение натуральным красителям, которые сделаны из фруктов, ягод и овощей. Ранее врач-диетолог группы компаний BestDoctor Яна Картаева сообщила, что на Пасху в день можно съедать не больше двух яиц и не более 200 грамм кулича. Это связано с тем, что выходить из поста нужно постепенно и медленно возвращать в рацион белковые продукты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Синтетически красители при употреблении могут привести к заболеванию раком и вызвать аллергические реакции, например, отек Квинке и крапивницу. Поэтому следует с осторожностью выбирать красители, которые будут использованы во время окрашивания яиц на Пасху. Об этом сообщил терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков. Синтетические красители — это те, которые созданы в «пробирке» с использованием «ешек». «Е102 — один из самых дешевых, обладает высокой степенью аллергенности, вызывает воспаление кожи по типу крапивница и может привести к ангионевротическому отеку (отек Квинке)», — передает издание «Страсти» слова Носкова. Врач добавил, что краситель Е104 также может привести к аллергии, а Е124 может привести к образованию злокачественных образований. Он запрещен к использованию в Норвегии, США и Финляндии. Носков отметил, что при единоразовом использовании синтетических красителей вряд ли что-то произойдет с организмом. Поэтому ими можно, например, красить куриные яйца на Пасху, однако все же лучше отдать предпочтение натуральным красителям, которые сделаны из фруктов, ягод и овощей. Ранее врач-диетолог группы компаний BestDoctor Яна Картаева сообщила, что на Пасху в день можно съедать не больше двух яиц и не более 200 грамм кулича. Это связано с тем, что выходить из поста нужно постепенно и медленно возвращать в рацион белковые продукты.