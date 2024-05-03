Пентагон: российские войска на базе в Нигере соседствуют с американцами

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Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, вертолет, армия, военные, нато, nato, солдат, американская армия
США заявили о выводе войск из Нигера из-за аннулирования соглашения с местными властями Фото:

Российские и американские войска находятся на территории одной базы в Нигере, до вывода сил США из нее. Об этом заявили в Пентагоне.

«Российские силы прибыли на авиабазу 101 несколько недель назад… Россияне размещены в отдельном комплексе и не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон. Там добавили, что Штаты внимательно следят за ситуацией и готовы применить все разумные меры.

До этого Reuters сообщало, что американские военные не могут находиться вместе с российскими на одной территории. Отмечалось, что временно россияне используют отдельный ангар.

США решили вывести свои войска в конце апреля. Это связано с тем, что правящие западноафриканской страной военные власти аннулировали соглашение о безопасности с Вашингтоном. США могут вывести более 1 000 военных из Нигера, передает МК.RU.

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Российские и американские войска находятся на территории одной базы в Нигере, до вывода сил США из нее. Об этом заявили в Пентагоне. «Российские силы прибыли на авиабазу 101 несколько недель назад… Россияне размещены в отдельном комплексе и не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон. Там добавили, что Штаты внимательно следят за ситуацией и готовы применить все разумные меры. До этого Reuters сообщало, что американские военные не могут находиться вместе с российскими на одной территории. Отмечалось, что временно россияне используют отдельный ангар. США решили вывести свои войска в конце апреля. Это связано с тем, что правящие западноафриканской страной военные власти аннулировали соглашение о безопасности с Вашингтоном. США могут вывести более 1 000 военных из Нигера, передает МК.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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