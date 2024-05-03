Пентагон: российские войска на базе в Нигере соседствуют с американцами

Российские и американские войска находятся на территории одной базы в Нигере, до вывода сил США из нее. Об этом заявили в Пентагоне.
«Российские силы прибыли на авиабазу 101 несколько недель назад… Россияне размещены в отдельном комплексе и не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон. Там добавили, что Штаты внимательно следят за ситуацией и готовы применить все разумные меры.
До этого Reuters сообщало, что американские военные не могут находиться вместе с российскими на одной территории. Отмечалось, что временно россияне используют отдельный ангар.
США решили вывести свои войска в конце апреля. Это связано с тем, что правящие западноафриканской страной военные власти аннулировали соглашение о безопасности с Вашингтоном. США могут вывести более 1 000 военных из Нигера, передает
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.