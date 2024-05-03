Киев не смог найти контакты администрации Telegram

03 мая 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Киев не может найти администраторов Telegram, чтобы выписать им штраф Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Украине заявили, что до сих пор не смогли установить контакты с администрацией Telegram, чтобы оштрафовать мессенджер. На данный момент Киеву известен лишь один адрес в Дубае. Об этом сообщил первый заместитель главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль. «Для того, чтобы штрафовать Telegram, нужно понимать, кто это. А мы, к сожалению, знаем лишь один адрес в Дубае, где вроде бы расположена штаб-квартира Telegram», — заявил Коваль в эфире телеканала «Рада». Он добавил, что все попытки поиска оказались безуспешными. Украинские власти предложили законопроект, регулирующий деятельность мессенджеров, включая Telegram. Документ, внесенный в Верховную Раду 25 марта, направлен на ужесточение контроля над распространением информации в интернете. Он предусматривает возможность блокировки как отдельных пользователей, так и целых каналов, а также требует от мессенджеров наличия полномочных представителей на территории Украины для общения с государственными органами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине заявили, что до сих пор не смогли установить контакты с администрацией Telegram, чтобы оштрафовать мессенджер. На данный момент Киеву известен лишь один адрес в Дубае. Об этом сообщил первый заместитель главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль. «Для того, чтобы штрафовать Telegram, нужно понимать, кто это. А мы, к сожалению, знаем лишь один адрес в Дубае, где вроде бы расположена штаб-квартира Telegram», — заявил Коваль в эфире телеканала «Рада». Он добавил, что все попытки поиска оказались безуспешными. Украинские власти предложили законопроект, регулирующий деятельность мессенджеров, включая Telegram. Документ, внесенный в Верховную Раду 25 марта, направлен на ужесточение контроля над распространением информации в интернете. Он предусматривает возможность блокировки как отдельных пользователей, так и целых каналов, а также требует от мессенджеров наличия полномочных представителей на территории Украины для общения с государственными органами.