FT раскрыла, какие страны защищают российские активы от конфискации

FT: страны G20 опасаются обратного эффекта от конфискации российских активов

03 мая 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

После начала спецоперации на счетах западных банков остались более 300 миллиардов долларов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министры финансов стран G20 были крайне обеспокоены тем, что страны Запада будут использовать российские активы для помощи Украине. Об этом сообщает Financial Times. «Делегаты были охвачены глубоким чувством беспокойства по поводу насущного вопроса: потенциального захвата или использования российских активов. Два министра — Мохаммед аль-Джадаан из Саудовской Аравии и Шри Муляни Индравати из Индонезии — были среди тех, кто особенно встревожен этой идеей», — говорится в материале . Там отметили, что разногласия между странами Запада по вопросу конфискации активов РФ зашли практически в тупик. «За» выступают США, Канада, некоторые члены правительства Британии. Однако Япония, Франция, Италия и Германия сохраняют осторожность. А Индонезия и Саудовская Аравия продвигают среди стран ЕС идею отказа. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что использование активов может нанести риск международному порядку. По ее словам, валютные резервы играют стабилизирующую роль. Конфискация активов РФ создаст прецедент, после которого другие страны смогут захватить западные активы в своей юрисдикции. Об этом заявил автор исследования Европейского парламента о законности конфискации российских активов Филиппа Уэбб. На счетах западных банков хранятся более 300 миллиардов долларов российских активов. Они были заморожены после начала спецоперации. Сейчас в ЕС активно обсуждается идея использовать деньги для инвестиций в Украину. О том, как будет работать механизм, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министры финансов стран G20 были крайне обеспокоены тем, что страны Запада будут использовать российские активы для помощи Украине. Об этом сообщает Financial Times. «Делегаты были охвачены глубоким чувством беспокойства по поводу насущного вопроса: потенциального захвата или использования российских активов. Два министра — Мохаммед аль-Джадаан из Саудовской Аравии и Шри Муляни Индравати из Индонезии — были среди тех, кто особенно встревожен этой идеей», — говорится в материале. Там отметили, что разногласия между странами Запада по вопросу конфискации активов РФ зашли практически в тупик. «За» выступают США, Канада, некоторые члены правительства Британии. Однако Япония, Франция, Италия и Германия сохраняют осторожность. А Индонезия и Саудовская Аравия продвигают среди стран ЕС идею отказа. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что использование активов может нанести риск международному порядку. По ее словам, валютные резервы играют стабилизирующую роль. Конфискация активов РФ создаст прецедент, после которого другие страны смогут захватить западные активы в своей юрисдикции. Об этом заявил автор исследования Европейского парламента о законности конфискации российских активов Филиппа Уэбб. На счетах западных банков хранятся более 300 миллиардов долларов российских активов. Они были заморожены после начала спецоперации. Сейчас в ЕС активно обсуждается идея использовать деньги для инвестиций в Украину. О том, как будет работать механизм, — в материале URA.RU.