В Санкт-Петербурге взрывом разрушена труба на заброшенной ТЭЦ

В Санкт-Петербурге в городе Павловск, который находится в составе Пушкинского района, взрывом была разрушена труба на заброшенной ТЭЦ. Пострадавших не обнаружено. Об этом сообщает администрация Пушкинского района города.
«Труба повреждена на заброшенной ТЭЦ в Павловске», — передает администрация района в своем telegram-канале. Уточняется, что в результате этого никто не пострадал.
Согласно осмотру, у основания трубы ТЭЦ, высота которой достигает 60 метров, было повреждение на площади порядка пяти квадратных метров. На месте работают пожарные службы и полиция. Ситуацию на контроле держит администрация района.
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В Санкт-Петербурге в городе Павловск, который находится в составе Пушкинского района, взрывом была разрушена труба на заброшенной ТЭЦ. Пострадавших не обнаружено. Об этом сообщает администрация Пушкинского района города. «Труба повреждена на заброшенной ТЭЦ в Павловске», — передает администрация района в своем telegram-канале. Уточняется, что в результате этого никто не пострадал. Согласно осмотру, у основания трубы ТЭЦ, высота которой достигает 60 метров, было повреждение на площади порядка пяти квадратных метров. На месте работают пожарные службы и полиция. Ситуацию на контроле держит администрация района.