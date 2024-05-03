В Санкт-Петербурге взрывом разрушена труба на заброшенной ТЭЦ

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Экскурсия на Курганскую ТЭЦ, тэц курган, труба
Площадь повреждения трубы на ТЭЦ составила пять квадратных метров Фото:

В Санкт-Петербурге в городе Павловск, который находится в составе Пушкинского района, взрывом была разрушена труба на заброшенной ТЭЦ. Пострадавших не обнаружено. Об этом сообщает администрация Пушкинского района города.

«Труба повреждена на заброшенной ТЭЦ в Павловске», — передает администрация района в своем telegram-канале. Уточняется, что в результате этого никто не пострадал.

Согласно осмотру, у основания трубы ТЭЦ, высота которой достигает 60 метров, было повреждение на площади порядка пяти квадратных метров. На месте работают пожарные службы и полиция. Ситуацию на контроле держит администрация района.

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В Санкт-Петербурге в городе Павловск, который находится в составе Пушкинского района, взрывом была разрушена труба на заброшенной ТЭЦ. Пострадавших не обнаружено. Об этом сообщает администрация Пушкинского района города. «Труба повреждена на заброшенной ТЭЦ в Павловске», — передает администрация района в своем telegram-канале. Уточняется, что в результате этого никто не пострадал. Согласно осмотру, у основания трубы ТЭЦ, высота которой достигает 60 метров, было повреждение на площади порядка пяти квадратных метров. На месте работают пожарные службы и полиция. Ситуацию на контроле держит администрация района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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