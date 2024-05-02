02 мая 2024

Тюменцы не хотят сдавать жилье туристам с собаками

Всего 19% тюменцев готовы сдавать квартиры туристам с животными
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, кот, домашние животные, домашний питомец, окно
Если путешествие с питомцем не спланировать заранее, можно остаться на время отпуска без жилья Фото:

В Тюмени владельцы квартир и управляющие не готовы сдавать жилье туристам, которые заселяются с домашними животными. Об этом в рассылке сообщает пресс-служба «Авито Путешествия».

«Арендодатели частных домов относятся к питомцам толерантнее, чем владельцы и управляющие квартир. В первом случае количество доступных для бронирования объектов составляет 44% от всех, во втором — 19%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за год в Тюменской области выбор загородного жилья при поездках с детьми вырос на 65%, а с животными — на 17%. «Поэтому к путешествию с питомцами стоит подойти более ответственно и заранее забронировать места размещения», — рекомендует руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

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В Тюмени владельцы квартир и управляющие не готовы сдавать жилье туристам, которые заселяются с домашними животными. Об этом в рассылке сообщает пресс-служба «Авито Путешествия». «Арендодатели частных домов относятся к питомцам толерантнее, чем владельцы и управляющие квартир. В первом случае количество доступных для бронирования объектов составляет 44% от всех, во втором — 19%», — говорится в сообщении. Отмечается, что за год в Тюменской области выбор загородного жилья при поездках с детьми вырос на 65%, а с животными — на 17%. «Поэтому к путешествию с питомцами стоит подойти более ответственно и заранее забронировать места размещения», — рекомендует руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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