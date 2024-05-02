Тюменцы не хотят сдавать жилье туристам с собаками

Всего 19% тюменцев готовы сдавать квартиры туристам с животными

03 мая 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Если путешествие с питомцем не спланировать заранее, можно остаться на время отпуска без жилья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени владельцы квартир и управляющие не готовы сдавать жилье туристам, которые заселяются с домашними животными. Об этом в рассылке сообщает пресс-служба «Авито Путешествия». «Арендодатели частных домов относятся к питомцам толерантнее, чем владельцы и управляющие квартир. В первом случае количество доступных для бронирования объектов составляет 44% от всех, во втором — 19%», — говорится в сообщении. Отмечается, что за год в Тюменской области выбор загородного жилья при поездках с детьми вырос на 65%, а с животными — на 17%. «Поэтому к путешествию с питомцами стоит подойти более ответственно и заранее забронировать места размещения», — рекомендует руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени владельцы квартир и управляющие не готовы сдавать жилье туристам, которые заселяются с домашними животными. Об этом в рассылке сообщает пресс-служба «Авито Путешествия». «Арендодатели частных домов относятся к питомцам толерантнее, чем владельцы и управляющие квартир. В первом случае количество доступных для бронирования объектов составляет 44% от всех, во втором — 19%», — говорится в сообщении. Отмечается, что за год в Тюменской области выбор загородного жилья при поездках с детьми вырос на 65%, а с животными — на 17%. «Поэтому к путешествию с питомцами стоит подойти более ответственно и заранее забронировать места размещения», — рекомендует руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.