Тюменцы не хотят сдавать жилье туристам с собаками

В Тюмени владельцы квартир и управляющие не готовы сдавать жилье туристам, которые заселяются с домашними животными. Об этом в рассылке сообщает пресс-служба «Авито Путешествия».
«Арендодатели частных домов относятся к питомцам толерантнее, чем владельцы и управляющие квартир. В первом случае количество доступных для бронирования объектов составляет 44% от всех, во втором — 19%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за год в Тюменской области выбор загородного жилья при поездках с детьми вырос на 65%, а с животными — на 17%. «Поэтому к путешествию с питомцами стоит подойти более ответственно и заранее забронировать места размещения», — рекомендует руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.
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В Тюмени владельцы квартир и управляющие не готовы сдавать жилье туристам, которые заселяются с домашними животными. Об этом в рассылке сообщает пресс-служба «Авито Путешествия». «Арендодатели частных домов относятся к питомцам толерантнее, чем владельцы и управляющие квартир. В первом случае количество доступных для бронирования объектов составляет 44% от всех, во втором — 19%», — говорится в сообщении. Отмечается, что за год в Тюменской области выбор загородного жилья при поездках с детьми вырос на 65%, а с животными — на 17%. «Поэтому к путешествию с питомцами стоит подойти более ответственно и заранее забронировать места размещения», — рекомендует руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.