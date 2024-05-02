В Златоусте возбудили дело против женщин, пытавшихся купить права

В Златоусте клиентки автошколы заявили в полицию после провала с покупкой прав

03 мая 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Женщины остались без прав, денег и с уголовным делом Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) две женщины заявили в полицию после провала попытки купить права и стали фигурантами уголовного дела. Как URA.RU рассказал следователь по особо важным делам городского отдела СКР по региону Евгений Мезенцев, изучаются обстоятельства покушения на взятку. «Возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на дачу взятки. Инструктор автошколы предложил курсантам 1988 года рождения помочь в сдаче экзамена для получения прав, но слова не сдержал. Экзамен сдать не вышло», — пояснил URA.RU Мезенцев. Инструктор предложил клиенткам мнимую схему. 31-летний мужчина пообещал, что договорится о сдаче экзамена с автоинспектором, для чего ему требуются деньги. Получив сумму, он в обоих случаях распорядился ею по своему усмотрению. Одни эпизод относится к июню 2022 года, другой — к маю 2023 года. Размер предполагаемых взяток оказался различным. С клиенток инструктор получил 40 и 114 тысяч рублей. Следователи квалифицировали эти действия как покушение на взятку, поскольку налицо попытка передать деньги через посредника. Сам инструктор проходит в качестве свидетеля. Решение в отношении него будет принято позже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) две женщины заявили в полицию после провала попытки купить права и стали фигурантами уголовного дела. Как URA.RU рассказал следователь по особо важным делам городского отдела СКР по региону Евгений Мезенцев, изучаются обстоятельства покушения на взятку. «Возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на дачу взятки. Инструктор автошколы предложил курсантам 1988 года рождения помочь в сдаче экзамена для получения прав, но слова не сдержал. Экзамен сдать не вышло», — пояснил URA.RU Мезенцев. Инструктор предложил клиенткам мнимую схему. 31-летний мужчина пообещал, что договорится о сдаче экзамена с автоинспектором, для чего ему требуются деньги. Получив сумму, он в обоих случаях распорядился ею по своему усмотрению. Одни эпизод относится к июню 2022 года, другой — к маю 2023 года. Размер предполагаемых взяток оказался различным. С клиенток инструктор получил 40 и 114 тысяч рублей. Следователи квалифицировали эти действия как покушение на взятку, поскольку налицо попытка передать деньги через посредника. Сам инструктор проходит в качестве свидетеля. Решение в отношении него будет принято позже.