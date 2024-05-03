В Госдуму внесут законопроект о передаче конфискованного оружия на нужды СВО

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Конфискованное оружие может быть передано в экспертно-криминалистические подразделения, заявил Хинштейн Фото:

В Госдуму будет внесен законопроект, согласно которому конфискованное оружие и патроны будут передаваться на нужды спецоперации. В частности, оно будет напрямую передано Росгвардии, Минобороны РФ и другим военным организациям. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Наш закон позволит напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и иные госвоенизированные организации для выполнения поставленных перед ними задач», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что оружие может поступать также и в экспертно-криминалистические подразделения, где будет формировать коллекцию вооружения, в которой хранятся предметы, используемые для раскрытия преступлений.

Хинштейн отметил, что порядок передачи будет определять правительство страны, на Росгвардию предложено возложить обязанности по процессу администрирования конфискованного оружия. Планируется, что в мае Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении.

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В Госдуму будет внесен законопроект, согласно которому конфискованное оружие и патроны будут передаваться на нужды спецоперации. В частности, оно будет напрямую передано Росгвардии, Минобороны РФ и другим военным организациям. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Наш закон позволит напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и иные госвоенизированные организации для выполнения поставленных перед ними задач», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что оружие может поступать также и в экспертно-криминалистические подразделения, где будет формировать коллекцию вооружения, в которой хранятся предметы, используемые для раскрытия преступлений. Хинштейн отметил, что порядок передачи будет определять правительство страны, на Росгвардию предложено возложить обязанности по процессу администрирования конфискованного оружия. Планируется, что в мае Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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