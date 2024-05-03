Армия и оружие В Госдуму внесут законопроект о передаче конфискованного оружия на нужды СВО 03 мая 2024 в 13:12 Размер текста - 17 + Конфискованное оружие может быть передано в экспертно-криминалистические подразделения, заявил Хинштейн Фото: Илья Московец © URA.RU В Госдуму будет внесен законопроект, согласно которому конфискованное оружие и патроны будут передаваться на нужды спецоперации. В частности, оно будет напрямую передано Росгвардии, Минобороны РФ и другим военным организациям. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Наш закон позволит напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и иные госвоенизированные организации для выполнения поставленных перед ними задач», — написал Хинштейн в своем telegram-канале . Он добавил, что оружие может поступать также и в экспертно-криминалистические подразделения, где будет формировать коллекцию вооружения, в которой хранятся предметы, используемые для раскрытия преступлений. Хинштейн отметил, что порядок передачи будет определять правительство страны, на Росгвардию предложено возложить обязанности по процессу администрирования конфискованного оружия. Планируется, что в мае Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Госдуму будет внесен законопроект, согласно которому конфискованное оружие и патроны будут передаваться на нужды спецоперации. В частности, оно будет напрямую передано Росгвардии, Минобороны РФ и другим военным организациям. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Наш закон позволит напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и иные госвоенизированные организации для выполнения поставленных перед ними задач», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что оружие может поступать также и в экспертно-криминалистические подразделения, где будет формировать коллекцию вооружения, в которой хранятся предметы, используемые для раскрытия преступлений. Хинштейн отметил, что порядок передачи будет определять правительство страны, на Росгвардию предложено возложить обязанности по процессу администрирования конфискованного оружия. Планируется, что в мае Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям