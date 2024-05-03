Мишустину доложили о достижениях «Ростеха»

03 мая 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Премьер отметил важность научно-исследовательских и конструкторских работ для суверенитета РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Достижения «Ростеха» в вопросе технологического и промышленного суверенитета страны и выполнении гособоронзаказа глава правительства Михаил Мишустин обсудил с гендиректором холдинга Сергеем Чемезовым. Премьер-министр отметил, что у компании есть серьезные наработки не только в оборонной отрасли. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». «Знаю, что есть прогресс в создании беспилотных летательных аппаратов, в области цифровых технологических решений. И конечно, крайне важное направление — это выполнение всех соответствующих задач, связанных с государственным оборонным заказом, для того чтобы наши защитники были обеспечены техникой, технологиями», — сказал Мишустин. Предприятия холдинга работают в три смены Компания «Ростех» сегодня является одним и из крупнейших работодателей. По словам Сергея Чемезова, в 2023 году численность сотрудников составила около 660 тысяч человек. «В прошлом году мы приняли на работу почти 70 тысяч специалистов. Выручка компании в 2023 году составила почти 2,9 трлн рублей. Это на треть больше, чем годом ранее», — рассказал генеральный директор. Почти 80% вооружений, использующихся в зоне СВО, создано «Ростехом» Основному заказчику — Министерству обороны — в 2023 году были поставлены новые серийные самолеты: Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30СМ2, Ил-76МД-90А, Як-130, вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, танки Т-90М «Прорыв» и комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин», другая боевая техника, об этом рассказал Сергей Чемезов, он также отметил, что в 2023 году Российская армия получила не только боевые самолеты, о вертолеты, танки, необходимое артиллерийское вооружение, включая тяжелые огнеметные системы — ТОС-2. «Тактическое ракетное вооружение» продолжают работу по адаптации штатных авиационных боеприпасов к модулю планирования и коррекции. Это летающие авиационные бомбы, которые сегодня очень востребован», — поделился руководитель. Наращивание мощностей По сравнению с 2022 годом объем производства и капитального ремонта танков на наших заводах по словам Чемезова вырос в 3,5 раза. «Легкобронированной техники — в три раза, выпуск выстрелов для танков, боевых машин пехоты — почти в девять раз, снарядов для ствольной артиллерии — в шесть раз, реактивных снарядов для РСЗО — в восемь раз, неуправляемых ракетных снарядов для тяжелых огнеметных систем — в три раза», — разъяснил гендиректор холдинга. В своем докладе главе правительства Чемезов отметил, что за 2023 год по сравнению с 2022-м объемы выпуска самоходной артиллерии выросли в 10 раз, буксируемой — в 14 раз, минометов — в 20 раз, РСЗО — в два раза, выпуск выстрелов для танков и боевых машин — почти в девять раз. Гражданские программы Новые заделы и технологии по мнению Мишустина должны быть применяемы не только по гособоронзаказу, но в гражданских секторах экономики. «На текущий момент наши предприятия выпускают более 150 наименований уже зарегистрированных видов изделий для различных сфер здравоохранения. Линейка продукции постоянно расширяется в соответствии с требованиями и пожеланиями нашего медицинского сообщества», — доложил Чемезов. Удаление опухолей По словам главы «Ростеха», уже сегодня зарегистрирован первый отечественный комплекс HIFU-терапии «Диатер-М» — для неинвазивного удаления опухолей с помощью сфокусированного ультразвука высокой интенсивности. Реанимация новорожденных В «Ростехе» получили регистрационное удостоверение для аппарата респираторной поддержки дыхания новорожденных «Реанимон»: ведется подготовка к серийному производству. Аппарат ранней диагностики глаукомы Специалисты холдинга «Швабе» совместно с офтальмологами из НИИ глазных болезней Академии наук разработали прибор для ранней диагностики глаукомы. Теперь можно определить даже предрасположенность к ней у пациентов. Профилактические прививки По госзаказу в регионы России за 2023 год было доставлено более 104 млн доз лекарственных препаратов: вакцин и анатоксинов для национального календаря профилактических прививок. «18 вакцин против 9 инфекций: столбняка, коклюша, дифтерии, гепатита В, туберкулеза, кори, краснухи, паротита и гриппа», — рассказал Чемезов. Лечение гепатита В Компания «Микроген» в 2023 году получила удостоверение Минздрава о регистрации лекарственного препарата против гепатита В. «Препарат получил название „Антигеп-Нео“. Клинические исследования подтвердили его хорошую переносимость и безопасность», — подытожил гендиректор «Ростеха». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Достижения «Ростеха» в вопросе технологического и промышленного суверенитета страны и выполнении гособоронзаказа глава правительства Михаил Мишустин обсудил с гендиректором холдинга Сергеем Чемезовым. Премьер-министр отметил, что у компании есть серьезные наработки не только в оборонной отрасли. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». «Знаю, что есть прогресс в создании беспилотных летательных аппаратов, в области цифровых технологических решений. И конечно, крайне важное направление — это выполнение всех соответствующих задач, связанных с государственным оборонным заказом, для того чтобы наши защитники были обеспечены техникой, технологиями», — сказал Мишустин. Компания «Ростех» сегодня является одним и из крупнейших работодателей. По словам Сергея Чемезова, в 2023 году численность сотрудников составила около 660 тысяч человек. «В прошлом году мы приняли на работу почти 70 тысяч специалистов. Выручка компании в 2023 году составила почти 2,9 трлн рублей. Это на треть больше, чем годом ранее», — рассказал генеральный директор. Основному заказчику — Министерству обороны — в 2023 году были поставлены новые серийные самолеты: Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30СМ2, Ил-76МД-90А, Як-130, вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, танки Т-90М «Прорыв» и комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин», другая боевая техника, об этом рассказал Сергей Чемезов, он также отметил, что в 2023 году Российская армия получила не только боевые самолеты, о вертолеты, танки, необходимое артиллерийское вооружение, включая тяжелые огнеметные системы — ТОС-2. «Тактическое ракетное вооружение» продолжают работу по адаптации штатных авиационных боеприпасов к модулю планирования и коррекции. Это летающие авиационные бомбы, которые сегодня очень востребован», — поделился руководитель. По сравнению с 2022 годом объем производства и капитального ремонта танков на наших заводах по словам Чемезова вырос в 3,5 раза. «Легкобронированной техники — в три раза, выпуск выстрелов для танков, боевых машин пехоты — почти в девять раз, снарядов для ствольной артиллерии — в шесть раз, реактивных снарядов для РСЗО — в восемь раз, неуправляемых ракетных снарядов для тяжелых огнеметных систем — в три раза», — разъяснил гендиректор холдинга. В своем докладе главе правительства Чемезов отметил, что за 2023 год по сравнению с 2022-м объемы выпуска самоходной артиллерии выросли в 10 раз, буксируемой — в 14 раз, минометов — в 20 раз, РСЗО — в два раза, выпуск выстрелов для танков и боевых машин — почти в девять раз. Новые заделы и технологии по мнению Мишустина должны быть применяемы не только по гособоронзаказу, но в гражданских секторах экономики. «На текущий момент наши предприятия выпускают более 150 наименований уже зарегистрированных видов изделий для различных сфер здравоохранения. Линейка продукции постоянно расширяется в соответствии с требованиями и пожеланиями нашего медицинского сообщества», — доложил Чемезов. По словам главы «Ростеха», уже сегодня зарегистрирован первый отечественный комплекс HIFU-терапии «Диатер-М» — для неинвазивного удаления опухолей с помощью сфокусированного ультразвука высокой интенсивности. В «Ростехе» получили регистрационное удостоверение для аппарата респираторной поддержки дыхания новорожденных «Реанимон»: ведется подготовка к серийному производству. Специалисты холдинга «Швабе» совместно с офтальмологами из НИИ глазных болезней Академии наук разработали прибор для ранней диагностики глаукомы. Теперь можно определить даже предрасположенность к ней у пациентов. По госзаказу в регионы России за 2023 год было доставлено более 104 млн доз лекарственных препаратов: вакцин и анатоксинов для национального календаря профилактических прививок. «18 вакцин против 9 инфекций: столбняка, коклюша, дифтерии, гепатита В, туберкулеза, кори, краснухи, паротита и гриппа», — рассказал Чемезов. Компания «Микроген» в 2023 году получила удостоверение Минздрава о регистрации лекарственного препарата против гепатита В. «Препарат получил название „Антигеп-Нео“. Клинические исследования подтвердили его хорошую переносимость и безопасность», — подытожил гендиректор «Ростеха».