Тюменские силовики откроют охоту на мигрантов

В Тюменской области усилят контроль над мигрантами

03 мая 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

В Тюменской области пройдут рейды по мигрантам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Силовики усилят контроль над мигрантами после драки в тюменском микрорайоне Тарманы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что на окраинах Тюмени трое человек жестоко избили двух мужчин. По словам очевидцев, конфликт произошел между выходцами из стран ближнего зарубежья. «На территории региона будет усилен контроль над мигрантами. Запланировано проведение рейдов по иностранцам из стран ближнего зарубежья, которые находятся в Тюменской области. Мероприятия будут направлены, в том числе, на выявление лиц, нарушивших законодательство в части сроков пребывания на территории РФ», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени трое человек жестоко избили двух мужчин. Инцидент произошел в микрорайоне Тарманы. По словам очевидцев, в конфликте участвовали мигранты из стран СНГ. Впоследствии стало известно, что участники потасовки были задержаны силовиками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики усилят контроль над мигрантами после драки в тюменском микрорайоне Тарманы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что на окраинах Тюмени трое человек жестоко избили двух мужчин. По словам очевидцев, конфликт произошел между выходцами из стран ближнего зарубежья. «На территории региона будет усилен контроль над мигрантами. Запланировано проведение рейдов по иностранцам из стран ближнего зарубежья, которые находятся в Тюменской области. Мероприятия будут направлены, в том числе, на выявление лиц, нарушивших законодательство в части сроков пребывания на территории РФ», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени трое человек жестоко избили двух мужчин. Инцидент произошел в микрорайоне Тарманы. По словам очевидцев, в конфликте участвовали мигранты из стран СНГ. Впоследствии стало известно, что участники потасовки были задержаны силовиками.