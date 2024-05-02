02 мая 2024

Прогноз погоды на три дня в Свердловской области

В Свердловской области 4—6 мая ожидаются ветер, дождь и мокрый снег
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Ближайшие дни не порадуют уральцев особым теплом Фото:

Свердловчан в ближайшие три дня преимущественно ждут снегопады, порывистый ветер, однако к началу рабочей недели погода улучшится. Прогнозом на 4—6 мая поделились синоптики Уральского гидрометцентра в своем telegram-канале.

«В субботу, 4 мая, облачно, на севере местами небольшой снег, на юге ночью сильные, местами очень сильные осадки. Днем вероятны умеренные, местами сильные осадки — снег и мокрый снег. В отдельных районах возможны отложение мокрого снега на проводах, метель, установление временного снежного покрова. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем 0,+5°», — говорится в посте.

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Синоптики выпустили экстренное предупреждение для свердловчан

В Екатеринбурге в субботу ожидаются сильный снег, мокрый снег, отложение мокрого снега на проводах, метель и ветер до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет 0,-2°, днем +2,+4°.

В воскресенье, 5 мая, в регионе переменная облачность, ночью местами небольшие осадки — дождь и мокрый снег, днем в основном без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Ночью столбик термометра покажет 0,-5°, днем +3,+8°. В Екатеринбурге также преимущественно без осадков, температура воздуха ночью 0,-2°, днем +4,+6°.

В понедельник, 6 мая, будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, зато днем в большинстве районов пройдут небольшие осадки — мокрый снег и дождь. Ветер подует южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем прогреется до 6-11°. В Екатеринбурге ночь пройдет без осадков, а днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью -1,+1°, днем 7-9°.

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Свердловчан в ближайшие три дня преимущественно ждут снегопады, порывистый ветер, однако к началу рабочей недели погода улучшится. Прогнозом на 4—6 мая поделились синоптики Уральского гидрометцентра в своем telegram-канале. «В субботу, 4 мая, облачно, на севере местами небольшой снег, на юге ночью сильные, местами очень сильные осадки. Днем вероятны умеренные, местами сильные осадки — снег и мокрый снег. В отдельных районах возможны отложение мокрого снега на проводах, метель, установление временного снежного покрова. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем 0,+5°», — говорится в посте. В Екатеринбурге в субботу ожидаются сильный снег, мокрый снег, отложение мокрого снега на проводах, метель и ветер до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет 0,-2°, днем +2,+4°. В воскресенье, 5 мая, в регионе переменная облачность, ночью местами небольшие осадки — дождь и мокрый снег, днем в основном без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Ночью столбик термометра покажет 0,-5°, днем +3,+8°. В Екатеринбурге также преимущественно без осадков, температура воздуха ночью 0,-2°, днем +4,+6°. В понедельник, 6 мая, будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, зато днем в большинстве районов пройдут небольшие осадки — мокрый снег и дождь. Ветер подует южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем прогреется до 6-11°. В Екатеринбурге ночь пройдет без осадков, а днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью -1,+1°, днем 7-9°.
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