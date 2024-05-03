ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Киева

03 мая 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Диверсант оказал сопротивление, он был уничтожен, сообщили в ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ФСБ ликвидировали диверсанта, который прибыл из Литвы для проведения терактов на энергообъектах. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной службы безопасности. «ФСБ пресечена преступная деятельность агента Главного управления разведки Минобороны Украины, члена запрещенной в РФ украинской террористической организации, гражданина РФ 1976 года рождения», — сказано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что он приехал из Литвы. Ему была поставлена цель устроить теракты на военных и энергетических объектах в Московском регионе и Ленинградской области. Диверсант был пойман, когда он доставал предметы из схрона в Гатчинском районе. Во время задержания он открыл огонь. В результате перестрелки он был нейтрализован. Минно-взрывному и стрелковому делу он обучался в Литве. В телефоне была найдена переписка с украинскими кураторами. Они хотели также устроить теракты в православных церквях Прибалтики, где собираются русскоязычные. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ФСБ ликвидировали диверсанта, который прибыл из Литвы для проведения терактов на энергообъектах. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной службы безопасности. «ФСБ пресечена преступная деятельность агента Главного управления разведки Минобороны Украины, члена запрещенной в РФ украинской террористической организации, гражданина РФ 1976 года рождения», — сказано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что он приехал из Литвы. Ему была поставлена цель устроить теракты на военных и энергетических объектах в Московском регионе и Ленинградской области. Диверсант был пойман, когда он доставал предметы из схрона в Гатчинском районе. Во время задержания он открыл огонь. В результате перестрелки он был нейтрализован. Минно-взрывному и стрелковому делу он обучался в Литве. В телефоне была найдена переписка с украинскими кураторами. Они хотели также устроить теракты в православных церквях Прибалтики, где собираются русскоязычные.