ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Киева

Сотрудники ФСБ ликвидировали диверсанта, который прибыл из Литвы для проведения терактов на энергообъектах. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной службы безопасности.
«ФСБ пресечена преступная деятельность агента Главного управления разведки Минобороны Украины, члена запрещенной в РФ украинской террористической организации, гражданина РФ 1976 года рождения», — сказано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что он приехал из Литвы. Ему была поставлена цель устроить теракты на военных и энергетических объектах в Московском регионе и Ленинградской области.
Диверсант был пойман, когда он доставал предметы из схрона в Гатчинском районе. Во время задержания он открыл огонь. В результате перестрелки он был нейтрализован. Минно-взрывному и стрелковому делу он обучался в Литве. В телефоне была найдена переписка с украинскими кураторами. Они хотели также устроить теракты в православных церквях Прибалтики, где собираются русскоязычные.
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